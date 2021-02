L’Amministrazione comunale ha dato il via all’avviso pubblico per un concorso di idee finalizzato alla progettazione e realizzazione di un’opera che celebri gli artigiani di Fasano nel 70° anniversario della prima Mostra dell’artigianato fasanese e della 50ª edizione della stessa.

È possibile prendere visione della determina dirigenziale, degli elaborati grafici e della Manifestazione di interesse sul portale del Comune di Fasano all’indirizzo https://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie-e-comunicati_0_2845.html. Nel suddetto indirizzo è presente anche il modulo per presentare la domanda di partecipazione.

“L’idea dell’Amministrazione Comunale, in occasione del 50’ anniversario della Mostra Fasanese dell’Artigianato, – ha evidenziato l’Assessore Luana Amati – rimane quella di omaggiare la categoria degli Artigiani mediante l’installazione, in uno spazio pubblico della Città, di un’opera artistica che possa sopravvivere al tempo e tramandare ai posteri l’importanza dell’artigianato quale colonna portante dell’economia locale diventando, magari, anche incentivo per la riscoperta di tale attività da parte delle nuove generazioni.

L’opera, poi, oltre alla sua funzione celebrativa concorrerà all’arricchimento ed abbellimento di uno spazio urbano del centro cittadino, costituendo un ulteriore elemento di attrazione della nostra Fasano».

Ufficio Stampa

Città di Fasano