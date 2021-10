L’Associazione di promozione sociale Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito del progetto “Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti” in seno al programma “RIUSA BRINDISI”, anche per quest’anno celebra la “Regina Viarium” in occasione della giornata nazionale dell’”APPIA DAY”: un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica unendo idealmente tante città e comunità locali.

L’organizzazione proponente, che dal 2018 si occupa delle celebrazioni di questa giornata in Brindisi, continua così la sua mission organizzando anche per quest’anno l’“Appia Day-Brindisi”, un evento teso a ritrovare e valorizzare, attraverso varie iniziative, il tracciato storico dell’Appia Antica sul tessuto attuale all’interno della città, per restituire la memoria ed affermare la centralità di Brindisi sul tema.

in occasione della giornata nazionale “APPIA DAY”, evento previsto per domenica 3 ottobre 2021, l’Aps Brindisi e le Antiche Strade, in collaborazione con varie realtà, il patrocinio dell’amministrazione comunale, dell’Appia Day Nazionale e della società partecipata Multiservizi-Energeko, propone alla cittadinanza ed ai visitatori, un evento itinerante alla scoperta della Brindisi romana.

Inoltre, come per le passate edizioni, le Colonne Romane si coloreranno per l’Appia Day dal 1° ottobre al 3 ottobre. Dal calar del sole il simbolo della romanità brindisina, verrà illuminato con i colori ocra e blu a simboleggiare la terra ed il mare che legano la Via Appia e il nostro porto con la rotta del mare, il proseguimento verso l’oriente.

DI SEGUITO INDICHIAMO IL PROGRAMMA:

– Ore 17:00:

“Passeggiata guidata sui passi della Brindisi romana”

Un percorso alla scoperta della Brindisi romana Insieme alle guide ed agli storici:

– Partenza da Lungomare Regina Margherita, n°44 presso la HD Library (Cavea Romana), Piazzetta Colonne e Scalinata Virgiliana, Palazzo Nervegna (Domus e Sala del Capitello – occasione per visitare anche la mostra”CITY COLLAGE COLLECTION Visione di una città. Uno sguardo al passato con occhio contemporaneo”) Scavi Archeologici di via Casimiro e Area archeologica di San Pietro degli Schiavoni (Sotto al Nuovo Teatro Verdi, ingresso da Via Santi).

La passeggiata terminerà con un apposito percorso presso il Museo archeologico “Francesco Ribezzo” (Piazza Duomo 6)

– “Brundisium Municipium: Il Porto di Roma” A cura del Museo Francesco Ribezzo. Con un percorso tematico scopriremo tracce, storie, reperti delle antiche ed importanti testimonianze legate all’importanza strategica della nostra città come porto di Roma. (Necessario esibire il Green Pass e l’utilizzo della mascherina)

– Ore 17:00:

“Laboratorio Tematico per bambini” A cura dell’Aps “Le Colonne” per max 10 Bambini presso la Palazzina Belvedere (Viale regina Margherita 11). Raggiunto il numero di partecipanti per l’attività laboratoriale. (Necessario esibire il Green Pass e l’utilizzo della mascherina)

Per tutti gli eventi prenotazione obbligatoria: 0831-562800 (Aps “Le Colonne”) o su Evento Facebook o al 3881130368 (Whatsapp Aps “Brindisi e le Antiche Strade”)

Organizzazione Proponente: Aps “Brindisi e le Antiche Strade” nell’ambito delle attività del Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti “Riusa Brindisi”.

In collaborazione con i Partner dell’iniziativa: Museo Archeologico “Francesco Ribezzo”, la Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Brindisi, l’Aps. “Le Colonne”, la History Digital Library, InfoPoint Brindisi.

Con il Patrocinio di: Comune di Brindisi, Energeko s.r.l, Appia Day.

Durante gli eventi verranno rispettate le norme previste per l’emergenza sanitaria Covid-19. Nei luoghi chiusi è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Alcuni eventi saranno su prenotazione ed avranno un numero limitato di partecipanti.

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade