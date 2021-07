Le sonorità del rock psichedelico degli “Elius Inferno & The Magic Octagram” renderanno unica l’atmosfera del Parco Messapico di Muro Tenente nel quinto appuntamento della rassegna estiva “Appia in Tabula”, in programma venerdì 16 luglio alle ore 21.30.

La band ha un background musicale vissuto tra esperienze londinesi e diversi live in giro per l’Europa, con un debutto prestigioso, nel 2015 al Village Underground di Londra, come supporters agli Os Mutantes, rinomata band psych-rock brasiliana.

Il progetto degli “Elius Inferno & The Magic Octagram” nasce proprio a Londra nel 2015 dall’unione di due amici musicisti, Elio di Menza e Donato Guitto. Donato, che militava già a Londra nella band Fiorentina Hacienda, riceve delle produzioni casalinghe di Elio e, dopo averle ascoltate, propone all’amico di formare un duo pensante che produca e componga musica e che usufruisca anche di una band che soddisfi le composizioni di Elio e così, grazie alla collaborazione di musicisti della scena fiorentina e londinese formano gli Elius

Inferno & The Magic Octagram.

Lo spettacolo musicale è gratuito. Sarà necessario solo un piccolo contributo per il parcheggio custodito (3 euro) e per l’ingresso al Parco (2 euro – Visita il Parco dei Messapi), se non si possiede la tessera sostenitore. Nel corso della serata sono previsti laboratori didattici per i più piccoli e sarà disponibile un servizio di Food & Drinks.

Una zona del Parco sarà riservata alla vendita dei prodotti agricoli del progetto “Hortus”, coltivati all’interno di Muro Tenente nel rispetto del Codice dei Beni Culturali e della biodiversità del suolo.

Appia in Tabula è realizzato in collaborazione con la Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Brindisi e Lecce, i comuni di Mesagne e Latiano e con il contributo della Regione Puglia – Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo – azione 5.

Per info e prenotazioni:

www.appiaintabula.it

tel. 3458723113

Per acquistare tessere, biglietti e prenotare: https://www.appiaintabula.it/eventi-e-spettacoli/

Il parco è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 12.30 e dal venerdì alla domenica dalle h. 17.30 alle h. 20.00.