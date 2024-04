Dopo 6 edizioni, il festival canoro della Comunità Salesiana di Brindisi cambia nome.

Da quest’anno, la manifestazione dell’Oratorio Centro giovanile di Brindisi, giunge alla sua 7a edizione, sarà denominata APPIA MUSIC FESTIVAL!

L’evento è previsto per il 25 e 26 maggio, in occasione dei tre giorni festivi per la festa di Maria Ausiliatrice, e si svolgerà presso il cortile dell’Oratorio dei Salesiani in Brindisi.

Le iscrizioni per il festival sono aperte per chiunque dai 7 ai 99 anni.

I concorrenti saranno poi divisi in tre categorie: juniores (7-11 anni), ado (12-16 anni), giovani (17-30 anni), over (31-99+) e band (15-30).

Il primo classificato per ogni categoria riceverà un premio.

Novità dell’edizione 2024 sarà il Premio della Critica “Vincenzo Barone” che andrà all’artista o alla band che si sarà distinto nell’esecuzione, interpretazione ed originalità.

I giovani dell’oratorio sono da sempre legati a questo progetto poiché la musica è un mezzo che unisce, un modo per divertirsi e condividere… quindi, partecipate!

Trovate il regolamento qui

Per l’iscrizione invece, seguite il link del form

La Comunità Salesiana e i Giovani dell’Oratorio