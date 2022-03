Le Amministrazioni Comunali di Francavilla Fontana, Brindisi, Mesagne, Latiano e Oria hanno intrapreso un percorso comune per la valorizzazione e il recupero del tratto finale della via Appia.

Dall’incuria al turismo lento, con questa prospettiva il progetto Appia2030 si è aggiudicato nei mesi scorsi 150 mila euro dal bando “MediAree” di Anci finanziato dalla Commissione europea. Grazie a questi fondi è stata avviata una fase di progettazione partecipata per la definizione di una strategia complessiva da candidare ad ulteriori finanziamenti, indispensabili per la traduzione delle idee in interventi concreti.

Martedì 29 marzo alle 17.30 a Castello Imperiali è in programma una presentazione del progetto con la partecipazione del Sindaco Antonello Denuzzo, della project manager Antonella Marlene Milano e dello staff di Cooperativa Thalassia.

L’obiettivo di questo incontro è rendere la cittadinanza, le associazioni e tutti i soggetti interessati protagonisti nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche. Criticità, potenzialità, esperienze, tradizioni, patrimonio naturalistico, artistico e culturale rappresentano preziosi tasselli del futuro della via Appia che, da semplice strada, si candida a diventare un polo attrattivo del turismo lento.

“Appia2030 – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – è una prova di maturità per il territorio che vede collaborare attivamente Istituzioni, cittadini e associazioni ben oltre il proprio cortile. Abbiamo il dovere di fornire un contributo in termini di idee e progetti, perché il tempo dell’estemporaneità è ormai definitivamente tramontato. È importante che a questo incontro di martedì 29 marzo partecipino tutti i francavillesi interessati a scrivere una nuova pagina per il nostro territorio.”

Le attività proseguiranno con dei tavoli tematici che si terranno venerdì 1 aprile nel Comune di Francavilla Fontana e lunedì 4 aprile nel comune di Brindisi, a partire dalle ore 16.00, guidati dagli esperti della cooperativa Thalassia cui sono invitati a partecipare i rappresentanti delle istituzioni, operatori economici, associazioni e semplici cittadini dei 5 comuni coinvolti nel progetto.

I temi degli incontri sono: “mobilità, accessibilità e percorsi”, “paesaggio, agricoltura e ambiente”, “beni ambientali e culturali – fruizione e valorizzazione turistica”, “cultura, eventi, creatività e comunicazione”.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita. Per prenotazioni viaappia2030@gmail.com.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 331 9277579.

Comune di Francavilla Fontana