Grande successo per l’apertura di Musica Sull’Appia, Festival di Musica Vocale da Camera di Brindisi. Pubblico numeroso ed entusiasta per la perfomance dell’Orchestra da Camera Eleusi, al suo battesimo, diretta da Andrea Crastolla, direttore artistico dello stesso Festival.

Autorevole esecuzione di Pulcinella di Stravinsky, nel 140 della nascita, con una performance di Toni Candeloro più brillante e profondo che mai. Candeloro ha creato per l’occasione una nuova coreografia supportato dai migliori allievi della sua scuola. Candeloro ha ricevuto, per le mani del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il premio alla carriera.

Ottima l’interpretazione di Tamar Otanadze (soprano), Federico Buttazzo (tenore) e Francesco Masilla (Basso).

L’evento si è incastonato perfettamente nella cornice scelta dal direttore artistico, il Castello Svevo, che ha offerto una fruizione godibile ed emozionante.

Si continua stasera alle 20 e alle 21,30 con Vita da Soprano, Schubertiade costruita e interpretata dal soprano Alessandra Borin accompagnata al pianoforte dalla pianista Alexandra Bochkareva.

Biglietti acquistabili sul circuito VivaTicket.

