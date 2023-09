Si terrà sabato 23 settembre alle ore 11, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna la presentazione al pubblico della scuola di politica e cittadinanza attiva per giovani donne “Prime Minister” che prenderà il via a Brindisi a partire dal mese di ottobre 2023 e si concluderà con la graduation ceremony a giugno 2024.

Il tema di questa edizione è “Pace Contemporanea”.

Il Progetto sarà presentato da: Angela Laurenza, Fondatrice Prime Minister; Emma Taveri, Coordinatrice Prime Minister Brindisi. Partecipano all’incontro per i saluti istituzionali: Giuseppe Marchionna, Sindaco del Comune di Brindisi; Antonio Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi; Gigi De Luca, Polo Biblio Museale, Regione Puglia; Claudia Morini, Università del Salento (EU ProWomen).

Prime Minister è una scuola di politica apartitica e di cittadinanza attiva gratuita, dedicata alle giovani donne tra i 14 e i 19 anni, alle quali offre un percorso formativo unico per sviluppare competenze politiche e di attivismo civico. Le scuole di Prime Minister, oggi presenti in diverse città d’Italia, sono laboratori durante i quali le studentesse partecipano a un’esperienza di gruppo, incontrano e si confrontano con testimonial appartenenti a diversi ambiti della vita politica, economica, culturale e sociale del Paese e del loro territorio. Acquisiscono conoscenze e competenze trasversali e formano legami con la comunità in cui vivono.

L’obiettivo di Prime Minister è quello di formare le giovani donne di oggi per diventare leader di domani, interpretando e guidando la società attraverso la politica e l’attivazione civica, tra creatività, innovazione e cambiamento.

L’iniziativa è promossa da Prime Minister (associazione nazionale e gruppo locale) con il patrocinio morale del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi, del Polo Biblio-Museale della Regione Puglia (Brindisi), di Europe Direct Taranto, dell’Università del Salento, di CNA Brindisi, di Confindustria Brindisi e di Confcommercio Brindisi, il supporto del progetto Europeo EU ProWomen, di Programma Sviluppo e di 1st Sight srl.

Nel corso della conferenza saranno forniti maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e sul calendario degli incontri.

Per maggiori info sul progetto: www.primeminister.it