L’ARCA Nord Salento ha partecipato al bando della Regione Puglia “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale”, per la realizzazione di nuove costruzioni, risultando vincitore degli interventi localizzati nei Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana e San Donaci, per i quali ha ottenuto i finanziamenti regionali anche per merito del cofinanziamento offerto da quest’Agenzia.

Gli interventi sono entrambi finanziati da una quota di contributo regionale e una quota stanziata dal bilancio di ARCA NORD SALENTO.

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale sono stati avviati i lavori dell’intervento di Edilizia Residenziale Pubblica, per la realizzazione di otto nuovi alloggi sostenibili NZEB, nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA (BR), in via Giovanni FALCONE.

Il progetto prevede due tipologie di villette a schiera, denominate rispettivamente Tipologia A, di taglio più piccolo, con una superficie abitabile di circa 65 mq. e Tipologia B, di taglio più grande, con una superficie abitabile di circa 95 mq.

Il Commissario di ARCA Nord Salento informa inoltre che l’importo dell’intervento è di euro 904.103,04 di cui euro 182.810,00 finanziato con fondi ARCA Nord Salento.

AI termine dei lavori, previsti per agosto 2025, il Comune di Francavilla Fontana (BR) assegnerà gli alloggi agli aventi diritto, sulla base della graduatoria vigente.

Nel Comune di San Donaci l’importo dell’intervento è di euro 1.680.000,00 di cui euro 340.000,00 finanziato con fondi ARCA NORD SALENTO.