I Centri Per l’Impiego (d’ora in poi CPI) sono ad oggi i principali erogatori di servizi di politiche attive del lavoro. La provincia di Brindisi ne conta al momento 3 (Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana), con prossima riapertura del CPI di Mesagne. Tutti, in un’ottica di rilancio, sono impegnati nel inserimento/reinserimento dell’utente all’interno del mercato del lavoro attraverso azioni di orientamento e formazione finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e offerta.

«I centri per l’impiego hanno assunto una nuova veste, più moderna e funzionale», dichiara la Dott.ssa Anna Loparco, responsabile unica dei CPI dell’ambito territoriale di Brindisi, «Il match domanda/offerta di lavoro si realizza attraverso un incontro diretto tra soggetti in cerca di occupazione e aziende in cerca di personale. Stiamo puntando molto sul rilancio dell’utilizzo dei nostri portali istituzionali Sintesi Brindisi, quale portale provinciale, e Lavoro per Te, quale portale regionale. Le Aziende che ricercano personale, contrariamente a quanto si pensi, sono davvero molte; ogni giorno gli operatori pubblicano nuove offerte, consultabili sui nostri portali. Al momento – continua Loparco – sono ben 528 le figure professionali ricercate sul nostro territorio, nel settore sociale, alberghiero, tessile, immobiliare, dell’edilizia, della ristorazione, del turismo, del commercio, dell’industria e tanto altro. Chiunque fosse interessato, può candidarsi in piena autonomia, inserendo il proprio CV ed altre informazioni relative alle proprie competenze e conoscenze».

Da poco è disponibile anche l’ App gratuita di Lavoro per te, tramite la quale è possibile ricercare le job vacancies (offerte di lavoro) attualmente disponibili nel territorio regionale. L’app è molto intuitiva, tramite un semplice clic ci si può auto-candidare e ottenere un colloquio con le aziende

Per pubblicare le proprie offerte di lavoro o per rispondere agli annunci, aziende e cittadini possono anche rivolgersi direttamente ai CPI dell’Ambito di Brindisi, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30) presso le sedi dislocate a Brindisi, Ostuni, Francavilla Fontana e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili a Brindisi, oppure tramite email ai seguenti indirizzi: cpi.brindisi@regione.puglia.it, cpi.ostuni@regione.puglia.it, cpi.francavilla@regione.puglia.it, coordinamento.brindisi@regione.puglia.it o consultando il sito internet www.arpal.regione.puglia.it