L’11 settembre 2024, a Fasano, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiesta della medesima Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale, pornografia minorile, corruzione di minorenni e adescamento di minorenni, tutti aggravati e continuati, commessi ai danni di minori.

In particolare, l’attività d’indagine, scaturita in seguito alla denuncia presentata dalla mamma di un minore, supportata da attività tecniche, ha consentito appurare che l’uomo, in diverse circostanze, fra il 2022 e luglio 2024 a Fasano, avrebbe instaurato un rapporto intimo nei confronti di 5 minori, con alcuni dei quali avrebbe intrattenuto rapporti sessuali, ripresi da una sua telecamera, all’interno della propria abitazione.

Dopo l’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare, si svolgerà l’interrogatorio di garanzia dell’indagato e, quindi, il confronto con la difesa dello stesso.

L’indagato non è da ritenersi colpevole fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi.