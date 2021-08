L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi, d’intesa con SOCIOCULTURALE, promuove, nei mesi di agosto e settembre 2021, i Laboratori Estivi per i/le bambini/e del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, frequentanti le scuole elementari e medie della Città di Brindisi.

I Laboratori, con accesso gratuito, in partenza da lunedí 23 agosto, si svolgeranno per un totale di tre settimane, dal lunedì al sabato, fino a sabato 11 settembre.

I bambini (max 25 per Laboratorio) avranno l’opportunità di vivere tre fantastiche esperienze:

1) LABORATORIO di EQUITAZIONE, presso il Centro Brancasi – Brindisi

2) LABORATORIO NATURA, in collaborazione con la Cooperativa Thalassia,

presso la Riserva Naturale di Torre Guaceto – Brindisi / Carovigno

3) LABORATORIO CREATIVO, presso il plesso Don Milano dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara.

Sarà garantito, per chiunque ne faccia richiesta, il trasporto assistito attraverso STP.

COME ISCRIVERSI

Per procedere all’iscrizione si dovrà compilare il modulo accluso, allegando copia del documento di identità del genitore e/o tutore, avendo cura di consegnarlo, presso la sede del Servizio in via Grazia Balsamo, nelle giornate di:

• martedì 17 agosto, 10:00-13:30

mercoledì 18 agosto, ore 10.00 – 13.30

“È un ulteriore strumento che forniamo alle famiglie, con la consapevolezza che questi momenti, curati dalla Socioculturale con la professionalità dei loro operatori, rappresentano per i ragazzi un prezioso bagaglio di aggregazione sociale e di condivisione necessario alla loro crescita”, lo dichiara l’assessore ai Servizi sociali Isabella Lettori.