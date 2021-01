Con un piccolo gesto, i volontari dell’Associazione “Antonio Maria Leo” di Torre Santa Susanna, impegnati nella lotta alla pandemia con le postazioni del 118, in vista di questa insolita Befana, nel pomeriggio odierno si è dedicato a regalare una calza ai bambini meno fortunati già seguiti dall’ufficio servizi sociali del comune, nonché della scuola.

Un gesto solidale per attenuare e ridare un momento di gioia ai più piccoli specialmente in questo momento di particolare disagio.

Gli operatori ed il Presidente dell’Associazione “Antonio Maria Leo” Gino Cesaria, si dicono contenti nel poter donare con una calza piena di solidarietà, infatti secondo il Presidente questo è, in un momento particolarmente difficile per tutti e specialmente per i più piccoli, un gesto di affetto concreto ai bambini meno fortunati della nostra comunità, che hanno subito tante privazioni a causa di questa incredibile situazione ed ogni gesto per donare loro un momento di gioia è importante.

Con la speranza che il prossimo anno la nostra “Cara Befana” possa distribuire i dolcetti ai bambini con il calore della “normalita”.