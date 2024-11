L’associazione Cicloamici impegnata ad animare la festa dei castelli con escursioni in bicicletta

“Artisti di Strada nei Castelli” celebra l’arte, la storia e la cultura della Puglia: un’esperienza immersiva nei castelli e nei centri storici

Un festival itinerante

Programma delle escursioni in bici intorno i castelli

09/11/2024 Torchiarolo “Maria Manca pia mulier”

10/11/2024 Oria, “De Castella Oriae ad Scamnum”

7/12/2024 Francavilla Fontana, “La via vecchia Francavilla Ceglie”

08/12/2024 Mesagne, “Per Appiam ad Lippium”

Regole per pedalare in gruppo in sicurezza

Dal 9 novembre all’8 dicembre, la Puglia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto grazie a un percorso tematico tra storia e spettacolo.

Questo festival itinerante si propone di trasformare i borghi e i castelli storici della provincia di Brindisi in veri e propri palcoscenici a cielo aperto, arricchiti dalle performance di artisti di strada di calibro nazionale e internazionale.

Dal 9 novembre all’8 dicembre, Torchiarolo, Oria, Francavilla Fontana e Mesagne accoglieranno una serie di spettacoli ed eventi che celebrano l’arte di strada in tutte le sue forme: giocoleria, acrobazie, spettacoli di fuoco, trampolieri luminosi, illusionismo e tanto altro. Gli storici castelli e i centri storici si animeranno di una nuova luce, con un’offerta culturale che intende rendere la Puglia una destinazione attrattiva in ogni stagione dell’anno.

Ogni giornata inizierà con passeggiate in bicicletta che condurranno i partecipanti lungo le strade storiche, tra masserie e uliveti, in una fruizione sostenibile e immersiva del territorio. Grazie alla collaborazione con Federalberghi Brindisi, i turisti potranno disporre gratuitamente di biciclette fornite dalle strutture alberghiere aderenti, per un’esperienza di esplorazione ecologica e rispettosa del territorio.

Le visite guidate ai castelli e musei locali, condotte da guide esperte, offriranno approfondimenti sulla storia millenaria e i segreti di questi luoghi incantevoli.

“Artisti di Strada nei Castelli” è un’iniziativa volta a rafforzare l’immagine della Puglia come meta culturale di grande valore, supportando gli obiettivi di Pugliapromozione di un turismo sostenibile, inclusivo e accessibile, che valorizza il patrimonio storico e artistico della regione.

Organizzato da LabCommunication di Concetta Renna in collaborazione con Ciclovagando srl e Cicloamici FIAB Mesagne APS.

L’evento è patrocinato dalla Regione Puglia, da Pugliapromozione e dal POC Puglia 2014-2020 – Asse VI Azione 6.8, Puglia365 promozione del prodotto turistico.

Con il patrocino della provincia di Brindisi e dei Comuni di Torchiarolo, Oria, Francavilla Fontana, Mesagne. #weareinpugliaPugliapromozione AReT

Per via Appia ambulamus

09/11/2024 Torchiarolo “Maria Manca pia mulier”

Un itinerario per torri palazzi baronali e chiese rurali alla scoperta della storia di Maria Manca strega redenta per arrivare alla stupenda Abbazia di Cerrate

Ore 8:45 raduno, ore 9,00 partenza: Palazzo baronale Torchiarolo

Link a Google maps https://maps.app.goo.gl/LpacWtYrwDRqb38v5

Percorso: Itinerario facile e pianeggiante di circa 30Km per strade asfaltate e sterrate. Pedalata tra le contrade rurali di Torchiarolo squinzano e Lecce. Tappe Torre Bortoli, Torre lo Muccio, Masseria Grande (https://luoghicomuni.regione.puglia.it/progetti/valesio-community-hub/ ), dove è prevista un degustazione di prodotti tipici locali https://luoghicomuni.regione.puglia.it/progetti/valesio-community-hub/ ).

Info e capigita: Alessandro Caiulo, Anna Rita Ricci 330 985255‬

Iscrizione

la partecipazione all’evento è gratuita. Per i soci cicloamici vi è la possibilità di noleggiare la bicicletta al prezzo convenzionato con la società Ciclovagando srl. Contatto Anna Rita Ricci ‭330 985255‬

10/11/2024 Oria, “De Castella Oriae ad Scamnum”

Itinerario lungo l’Appia Claudia tra Oria e Muro Tenente

Seguendo I tratti di strada glareata che stanno emergendo tra Oria e il Parco archeologico di Muro Tenente un itinerario che parte dal castello del Parco di Montalbano Oria si sofferma tra i vicoli di Oria (Cattedrale, Palazzo Sedile) per poi proseguire verso l’antica Chiesa di Santa Maria di Gallana. Da Gallana percorrendo un itinerario cicloturistico si arriva al monastero cistercense di Cotrino e conoscenza della regola cistercense sotto la guida di padre Antonio. Si arriva e visita dunque al Parco archeologico di Muro Tenente.

Percorso: Itinerario facile e pianeggiante di circa 30Km per strade asfaltate e sterrate. Pedalata tranquilla e affascinante lungo la Via Appia per conoscere Santa Maria di Gallana, il parco archeologico di Muro Tenente

Ore 8:45 raduno, ore 9,00 partenza: Parco Montalbano Oria ingresso da Via Renato Lombardi. Link a Google Maps https://maps.app.goo.gl/D7R46sUYq2Betqe88

Info e capigita: Antonio Licciulli, Anna Rita Ricci 330 985255‬

Iscrizione

la partecipazione all’evento è gratuita. Per i soci cicloamici vi è la possibilità di noleggiare la bicicletta al prezzo convenzionato con la società Ciclovagando srl. Contatto Anna Rita Ricci ‭330 985255‬

7/12/2024 Francavilla Fontana, “La via vecchia Francavilla Ceglie”

Dal Castello di Francavilla un itinerario alla scopera di Specchie cripte e chiese rupestri. Lungo l’antica strada che collegava Francavilla a Ceglie si incontrano le Specchie di Capece e Castelluzzo, antiche masserie e santuari rupestri.

Ore 8:45 raduno, ore 9,00 partenza: Castello Imperiali Francavilla Fontana

Percorso: Itinerario misto collinare e pianeggiante di circa 35Km per strade asfaltate. Pedalata tra le contrade rurali di Francavilla Fontana e Ceglie Messapica con tappe a Specchia Capece, Chiesa Madonna della Grotta, Cripta di San Michele

Iscrizione

la partecipazione all’evento è gratuita. Per i soci cicloamici vi è la possibilità di noleggiare la bicicletta al prezzo convenzionato con la società Ciclovagando srl. Contatto Anna Rita Ricci ‭330 985255‬

08/12/2024 Mesagne, “Per Appiam ad Lippium”

Itinerario alla scoperta dei siti archeologici lungo Il limotone dei greci

Dall’Appia diretta a Brindisi si staccava all’altezza di Oria fin dall’epoca classica la Via “ad Lippium” diretta verso Lecce (Lippium dal toponimo greco Λουππίαι Luppíai). Proponiamo un itinerario per la via del Limitone dei Greci alla scoperta del patrimonio storico e archeologico di grande rilevanza: le Terme Romane a Malvindi, la Chiesa di San Pietro di Crepacore, il tempietto di San Miserino. Un itinerario immerso nel paesaggio autunnale sulle tracce di quel reticolo di strade secondarie

Ore 8:45 raduno, ore 9,00 partenza: Piazza 4 Novembre Mesagne.

Percorso: Itinerario facile e pianeggiante di circa 35Km per strade asfaltate e sterrate. Pedalata tranquilla e affascinante per assaporare la bellezza dell’agro di Mesagne e dei comuni limitrofi tra vigneti e uliveti antiche masserie e costruzioni a secco ed i siti archeologici di San Miserino, San Pietro di Crepacore e Malvindi lungo l’antico itinerario del limitone dei greci.

Iscrizione

La partecipazione all’evento è gratuita. Per i soci cicloamici vi è la possibilità di noleggiare la bicicletta al prezzo convenzionato con la società Ciclovagando srl. Contatto Anna Rita Ricci ‭330 985255‬