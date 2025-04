La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A2 si aprirà sabato pomeriggio in occasione della sfida tra UCC Assigeco Piacenza e Valtur Brindisi. Un match crocevia per la stagione dei padroni di casa, obbligati a tornare alla vittoria per non decretare aritmeticamente la retrocessione a quattro giornate dal termine della regular season.

Il team pugliese è invece in piena bagarre nella lotta al tabellone play-in e play-off con tante squadre coinvolte e raggruppate a pochi punti di distanza.

Nel match di andata al PalaPentassuglia, Brindisi ebbe la meglio con il punteggio di 79-68 in una partita tirata e intensa. Protagonisti di serata furono Tosho Radonjic, MVP del match con 16 punti e un perfetto 6/6 al tiro, e Tommaso Fantoma autore di un’ottima prestazione di personalità a referto a quota 15 punti.

Assenti Niccolò De Vico e Giovanni Vildera. In dubbio Tommaso Fantoma.

Palla a due in programma sabato 5 aprile alle ore 18:00 al Pala Banca di Piacenza.

Le parole del coach Valtur Brindisi, Piero Bucchi: “Affronteremo una squadra che è all’ultima spiaggia, condannata a vincere per non avere l’aritmetica certezza della retrocessione. Una sfida difficile in cui dovremo farci trovare pronti nell’approccio e gestione della partita. Speriamo di avere più rotazioni e poter garantire minutaggio diverso a più giocatori nell’economia dei quaranta minuti”.

La partita sarà trasmessa sabato 5 aprile in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi