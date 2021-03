In mattinata, Assoarma Brindisi ha incontrato il Prefetto, Carolina Bellantoni, per consegnare alla stessa il diploma inviatoLe dall’Accademia Virgiliana di Mantova, quale socio onorario “pro tempore muneris” dell’importante Istituzione.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha apprezzato l’impegno culturale di Assoarma Brindisi, impegnata anche nelle celebrazioni del 700° Anniversario della morte di Dante, confermando la sua disponibilità a collaborare con l’Associazione in occasione di iniziative culturali e di promozione del territorio.

All’Accademia Virgiliana è andato il ringraziamento del Prefetto Bellantoni, già Prefetto di Mantova, che ha ricevuto con grande emozione il diploma conferitoLe, ricordando il tempo trascorso nella città lombarda, icona di bellezza e di grande cultura, gemellata proprio con Brindisi nel nome del Sommo Poeta.