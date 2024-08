Giovedì 15 agosto l’Associazione le Colonne invita a visitare il Castello Dentice di Frasso di Carovigno e la Collezione Archeologica Faldetta.

Il giorno di Ferragosto è prevista l’apertura straordinaria di entrambi i siti, nei quali il personale dell’Associazione le Colonne sarà felice di accogliere i visitatori, per far conoscere loro la ricchezza storica del nostro territorio.

Per chi vorrà scoprire la storia del bellissimo Castello di Carovigno, sarà possibile prenotare una visita dall’App PastPuglia: è prevista una visita guidata ogni ora dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

La giornata di festa potrà essere l’occasione perfetta per visitare l’imponente Castello Dentice di Frasso che affascina per la sua particolare architettura dai molteplici stili e dettagli che racchiudono messaggi ad altissima valenza simbolica.

Molto coinvolgente è anche il racconto della coppia che nei primi del ‘900 fu l’artefice del restauro storico del castello, il cui amore, dal finale amaro, riecheggia ancora nelle sale del piano nobile. Sale storiche che attualmente e fino al 6 ottobre, ospitano la mostra dell’artista Giuseppe Ciracì, a cura di Antonello Tolve, dal titolo “Nelle nostre stanze”, il cui nucleo narrativo ruota intorno alla vicenda dei due coniugi.

Per coloro i quali decideranno di trascorrere la giornata a Brindisi, invece, La Collezione Archeologica Faldetta, posta sul Lungomare Regina Margherita sarà visitabile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

La Collezione, ospitata all’interno della Palazzina del Belvedere, è composta da 363 reperti che coprono un arco temporale che va dal 1300 a.C. fino all’epoca romana. L’esposizione per classi ceramiche, disposte in ordine cronologico, consente una lettura degli usi e costumi degli Antichi Greci, delle popolazioni preromane e degli Antichi Romani che abitavano i nostri territori. La parte centrale dell’esposizione è costituita dalla ceramica a Figure Rosse, detta “italiota”, che rappresenta un’importantissima attestazione dell’affermarsi della cultura greca in territorio regionale.

Info e prenotazioni:

App Past Puglia;

www.pastpuglia.it

www.castellodicarovigno.it

3791092451