L’Associazione Nazionale Magistrati, Sezione Distrettuale di Lecce, d’intesa con le Sottosezioni di Brindisi e di Taranto, nonché le associazioni che hanno organizzato la IV edizione della “Corsa per la legalità”, svoltasi lo scorso 27 maggio a San Pietro Vernotico, hanno deciso di destinare parte del denaro raccolto in occasione di tale iniziativa all’istituzione di una borsa di studio, dell’importo di € 1000,00, con la quale premiare la migliore tesi di laurea magistrale, a giudizio di una commissione appositamente istituita, che affronti il tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

La borsa di studio sarà assegnata alla tesi che affronti tale tematica in una prospettiva multidisciplinare, mettendo a fuoco i fattori scatenanti di tale violenza, le azioni idonee a prevenirla e quelle in concreto in grado di sostenere e valorizzare il ruolo centrale che la donna può e deve avere in una moderna società civile.

Al bando possono partecipare le studentesse e gli studenti che siano residenti nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto e che abbiano discusso o si accingano a discutere, nell’anno accademico 2024/2025, presso un qualsiasi Ateneo italiano ed ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale, una tesi sul tema su indicato.

La domanda di partecipazione, insieme alla relativa documentazione, dovrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo astrabrindisi@gmail.com.

La domanda di partecipazione potrà essere utilmente trasmessa entro il 31 marzo 2025 (clicca qui per il download)

Di seguito il bando:

PREMIO “IN CORSA PER LA LEGALITA’ – EDIZIONE 2024”

La corsa per la legalità si svolge nella settimana della commemorazione delle vittime della mafia e, sin dalla sua prima edizione, si è caratterizzata per l’affiancare tale tematica ad argomenti legati alla promozione della cultura della legalità.

Nel corso dell’edizione 2024, che si è svolta a San Pietro Vernotico, la tematica prescelta è stata quella del contrasto alla violenza di genere, fenomeno, purtroppo, in drammatica espansione.

Pertanto la finalità dell’evento è stata anche quella di promuovere una riflessione su tale fenomeno in seno alla società civile e, alla luce di tale premessa, l’iniziativa di seguito estesa si inserisce in una piattaforma per un dialogo concreto e intergenerazionale sulla questione del contrasto alla violenza di genere in Italia.

Grazie alle risorse raccolte in occasione di tale iniziativa, è volontà delle associazioni organizzatrici riconoscere un premio in denaro del valore di euro 1.000 Euro alla migliore tesi di laurea magistrale che abbia affrontato il tema della violenza di genere.

Saranno oggetto di valutazione, in particolare, i contributi scientifici che indaghino il fenomeno tanto sotto il profilo delle cause quanto sotto quello della sua prevenzione.

REGOLAMENTO

Il premio è rivolto alle tesi che affrontino questa tematica, approfondendo, in particolare, l’analisi di essa in una prospettiva multidisciplinare (sociale, demografica-statistica, criminologica, giuridica etc.) e che mettano a fuoco i fattori scatenanti, la programmazione di azioni idonee a favorire la prevenzione di tale fenomeno e, infine, le proposte culturali capaci di includere, di sostenere e di valorizzare il ruolo della donna nel contesto della moderna società civile.

ART. 1

Al bando possono partecipare le studentesse e gli studenti che siano residenti nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto e che abbiano discusso o devono discutere, nell’anno accademico 2024/2025, presso un qualsiasi ateneo italiano ed ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale, una tesi sul tema del contrasto alla violenza di genere.

ART. 2

La domanda di partecipazione, insieme alla relativa documentazione, dovrà essere trasmessa via e-mail al seguente indirizzo: astrabrindisi@gmail.com.

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa sino al 31/03/2025.

Le domande trasmesse dopo il 31 marzo 2024 non saranno prese in considerazione.

Nell’oggetto della comunicazione via e-mail dovrà essere indicata la dicitura “PREMIO UNA CORSA PER LA LEGALITA’ – Nome Cognome della candidata”.

ART. 3

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello dell’allegato A, dovrà contenere:

• I dati anagrafici del candidato ed il relativo codice fiscale;

• l’indicazione del luogo di residenza o di domicilio ed un recapito telefonico;

• la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

• la liberatoria per la consultazione pubblica della tesi;

• la dichiarazione di accettazione delle norme del presente bando.

Con la domanda di partecipazione i candidati dovranno, altresì, trasmettere:

• la copia di un documento d’identità valido;

• l’autocertificazione di assegnazione della tesi di laurea;

• il curriculum vitae et studiorum;

• la copia in PDF dell’elaborato definitivo, accompagnato da autocertificazione del candidato che attesti che trattasi dell’elaborato definitivo depositato in segreteria.

ART. 4

Saranno valutate ai fini dell’assegnazione del premio solo le tesi di laurea discusse o che saranno discusse nell’anno accademico 2024/2025.

Saranno escluse dal concorso le domande di partecipazione incomplete e/o prodotte su modelli diversi da quello qui allegato nonché le candidature inviate oltre i termini fissati.

ART. 5

Il premio sarà conferito, a seguito di insindacabile giudizio, da una commissione di valutazione composta da membri delle associazioni che hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento podistico.

Per la valutazione dell’elaborato verrà considerato il suo contenuto in relazione a:

1. coerenza con i temi del bando … punti 20;

2. originalità ………………………………… punti 20;

3. innovatività ………………………………. punti 30;

4. rigore scientifico……………………….. punti 20;

5. approccio multidisciplinare……….. punti 30;

ART. 6

La commissione giudicatrice è composta da otto componenti che rappresentino pariteticamente i generi e da una presidente individuati dal comitato organizzatore della Corsa della Legalità.

La commissione di valutazione si riserva il diritto di non assegnare il premio in caso di numero insufficiente delle candidature (inferiore a due).

Il processo di nomina e di selezione da parte della commissione resta riservato e la decisione della commissione stessa è insindacabile, inappellabile e vincolante.

ART. 7

La studentessa o lo studente vincitore saranno informati individualmente alla fine del processo di valutazione nel caso in cui il relativo elaborato sia, ad insindacabile giudizio della commissione, considerato il migliore.

Nel corso di un’apposita Cerimonia di Premiazione, la cui data verrà resa nota nei prossimi mesi, la vincitrice o il vincitore illustrerà pubblicamente il proprio elaborato.

La vincitrice o il vincitore del concorso autorizza la trasmissione dei dati necessari per la consegna del premio alle associazioni sostenitrici dell’iniziativa.

Il premio verrà assegnato entro 60 giorni dall’evento di premiazione.

ART.8

Per ulteriori informazioni contattare il segretario della commissione giudicatrice dr. Manigrasso Antonio (3779636677) al seguente indirizzo di posta elettronica: astrabrindisi@gmail.com.

ART.9

I partecipanti accettano incondizionatamente tutte le condizioni previste nel presente bando, impegnandosi, fin d’ora, a non intraprendere alcuna azione legale nei confronti della commissione e/o associazioni sostenitrici e a non aderire ad alcuna azione legale che possa essere intentata anche da terzi in relazione alla partecipazione al “Premio”.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.