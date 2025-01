L’Associazione Schierarsi Brindisi esprime preoccupazione per la decisione dell’Amministrazione Comunale di Brindisi di esternalizzare la gestione dell’Asilo Nido Paradiso, l’ultimo asilo nido comunale della città. Riteniamo che i servizi educativi pubblici per la prima infanzia siano una risorsa fondamentale per la comunità e che debbano essere potenziati e non smantellati.

L’asilo nido del rione Paradiso rappresenta un’eccellenza riconosciuta nel panorama cittadino, sia per la qualità del servizio offerto ai bambini e alle loro famiglie, sia per l’esperienza e la professionalità delle educatrici che vi operano. La sua gestione pubblica garantisce standard elevati di accessibilità ed equità, aspetti che rischiano di essere compromessi con l’esternalizzazione ai privati.

Ieri pomeriggio abbiamo partecipato assieme alle famiglie all’incontro con l’assessore Ercole Saponaro. Si è testimoniato l’eccellenza del servizio asilo e proposto soluzioni alternative. Alla fine dell’incontro, è stato comunicato che la discussione si aggiornerà lunedì 3 febbraio per permettere all’amministrazione di valutare eventuali alternative.

Ci uniamo quindi all’appello delle famiglie e delle educatrici per chiedere all’Amministrazione di riconsiderare questa scelta ed invitiamo tutta la cittadinanza a sostenere questa battaglia per mantenere pubblico questo servizio essenziale e di eccellenza.

È il momento di far sentire la nostra voce per difendere il diritto all’educazione pubblica e di qualità per i più piccoli.

FIRMA LA PETIZIONE!

https://chng.it/DfkCBQjzs2

Associazione Schierarsi – Brindisi