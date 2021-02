Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano qualche giorno fa, sui social, si è congratulato con sé stesso per aver mantenuto una promessa elettorale fatta a Manfredonia, riguardo il diniego al deposito costiero di GPL della società Energas.

Alle associazioni ambientaliste e di cittadinanza attiva brindisine non può che far piacere che le istanze dei cittadini di Manfredonia siano state prese in considerazione e fatte proprie dalla Giunta regionale che, in tal senso, ha deliberato il proprio diniego alla costruzione del deposito di GPL.

Proveremmo eguale piacere se il presidente Emiliano tenesse in egual conto e avesse la medesima considerazione nei confronti delle problematiche brindisine, fra le quali, per rimanere in tema, c’è il deposito di GNL che Edison vorrebbe realizzare su una importante area portuale, quella di Costa Morena Est, una localizzazione in netto contrasto con la sua destinazione d’uso. Tale progetto viene “sostenuto” con forza dal manager che lo stesso Presidente della Regione Puglia ha indicato alla guida dell’Ente portuale. L’area portuale in questione – secondo il Piano dei trasporti che la stessa Regione Puglia ha elaborato – ha una funzione strategica e vitale per la logistica e quindi per il futuro del porto di Brindisi e la sua polifunzionalità. Sarà certamente facile al Presidente Emiliano verificare quanto scriviamo, non gli mancano certo mezzi e modi, ma sarebbe apprezzabile che vi fosse una necessaria coerenza politica che dovrebbe pretendere anche da tutti i consiglieri della sua maggioranza politica.

Dopo l’annosa e difficile controversia legata al rigassificatore della British Gas che ha impegnato aspramente contro questo impianto la cittadinanza e le istituzioni (vedendo al nostro fianco lo stesso Michele Emiliano) non vorremmo essere costretti a ricominciare tutto daccapo.

Vogliamo infine precisare che siamo perfettamente a conoscenza che il deposito di Manfredonia è di gas GPL mentre quello di Edison è di GNL, come delle differenze tra i due gas. Del resto Brindisi ospita da tempo un deposito di GPL ed è toccata dal metanodotto SNAM.

E’ ben noto a tutti, e quindi anche al presidente Emiliano, che a Brindisi non è stato fatto mancare nulla, ma francamente il troppo stroppia.

FORUM AMBIENTE SALUTE E SVILUPPO

FONDAZIONE DI GIULIO

ITALIA NOSTRA

LEGAMBIENTE

MEDICI PER L’AMBIENTE-ISDE Brindisi

NO AL CARBONE

NOTAP

SALUTE PUBBLICA

WWF Brindisi