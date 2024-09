Nel periodo forse più buio dell’igiene urbana cittadina, il gestore del servizio torna alla

ribalta per questioni e polemiche legate alla trasparenza delle assunzioni effettuate.

I Consiglieri Comunali di ATTIVA BRINDISI, MOVIMENTO REGIONE SALENTO e UGUAGLIANA CITTADINA – già a giugno di quest’anno (preso atto della diffida inoltrata dal Sindaco al gestore in ordine ad alcune assunzioni) avevano espressamente richiesto la massima trasparenza ed il rispetto delle procedure di legge da parte di TEOREMA S.p.A. (oggi AVR PA S.p.A.) in ordine al reclutamento ed alla selezione della

forza lavoro.

Oggi, nostro malgrado, alla luce delle gravissime dichiarazioni di dipendenti e

rappresentanti sindacali, apprese a mezzo stampa e a mezzo social, ci vediamo costretti a

richiedere urgenti quanto rigidi approfondimenti, anche in ordine al rispetto da parte del

gestore delle clausole del capitolato relative alle assunzioni.

Si ribadisce che le assunzioni di platee storiche e di eventuali platee integrative – non solo nell’igiene urbana ma in ogni settore di pubblico interesse (un esempio su tutti, i servizi sociali) – dovrebbero essere caratterizzate da procedure ispirate alla massima trasparenza e tempestivamente comunicate al committente Comune di Brindisi.

Qualsivoglia diverso criterio adottato – ove effettivamente accertato e documentato – andrebbe decisamente contrastato, nel rispetto e nella tutela di tutta la popolazione, la cui

voglia di partecipazione viene quotidianamente fiaccata e scoraggiata da dinamiche che non possono più appartenere alla nostra città.

In occasione delle Festività dei Santi Patroni i brindisini hanno avuto la possibilità di

ascoltare (per l’ennesima volta) meravigliose parole da parte dell’Amministrazione, che

ora ha subito l’occasione ed il dovere di far seguire fatti concreti agli impegni assunti.

Si auspica dunque che Palazzo di Città voglia quanto prima battere un colpo sull’argomento.

Diego Rachiero Consigliere Comunale ATTIVA BRINDISI

Pasquale Luperti Consigliere Comunale UGUAGLIANZA CITTADINA

Michelangelo Greco Consigliere Comunale MOVIMENTO REGIONE SALENTO