La situazione che si vive a bordo degli autobus di linea, già critica a causa della cronica mancanza di sicurezza sia per il personale che vi lavora che per i tanti utenti che utilizzano quotidianamente tali mezzi di trasporto (a causa dei numerosi episodi di teppismo), viene ulteriormente messa in evidenza dalle giuste segnalazioni e fondate lamentele provenienti pressocchè quotidianamente dagli studenti e dai loro genitori che con essi compiono il tragitto tra casa e scuola e viceversa. Giusto per sottolineare qualcuna delle problematiche più cogenti e mortificanti si può citare il sovraffollamento sulle cui cause sarà importante dar vita ad un approfondimento con i vertici della STP.

E poi c’è la maleducazione di gente che, senza preoccuparsi dei divieti, fuma a bordo dei mezzi pubblici, incurante sia della legge che viola che del fastidio che arreca al prossimo. Il tutto, sarà da noi attentamente monitorato e posto all’attenzione dell’Amministrazione Comunale che, in quanto ente-socio, potrà verificare se ci sono le condizioni per aumentare i controlli diretti a bordo degli autobus da parte del personale della STP e per chiedere un costante intervento delle forze dell’ordine. Il tutto, con l’obiettivo di restituire sicurezza al personale della stessa società ed ai cittadini che usufruiscono dei mezzi pubblici.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali