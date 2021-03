Sono stati presentati nella mattinata di oggi presso il Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni i nuovi servizi on-line che consentiranno a cittadini, imprese ed Enti del territorio di interfacciarsi con l’Amministrazione comunale.

Si tratta di una rivoluzione digitale che coinvolgeranno gli uffici Anagrafe e Tributi che permette di connettersi al Comune e ottenere, in tempo reale, tutti i certificati su smartphone, tablet o desktop.

I nuovi servizi sono stati presentati dal Sindaco, Guglielmo Cavallo, dal segretario generale Francesco Fumarola, dal dirigente degli Affari generali, Giovanni Quartulli e dal responsabile dell’Ufficio CED, Franca Moro.

“In un periodo di emergenza epidemiologica causata dalla pandemia da Covid-19 la creazione di nuove postazioni per il rilascio di certificazioni può evitare file e assembramenti nei pressi degli uffici comunali preposti. – Riferisce il Sindaco Guglielmo Cavallo – Questo è un altro passo per snellire la macchina burocratica e, a breve, i cittadini potranno stampare i certificati direttamente da casa, on line, attraverso la Carta d’identità elettronica e lo SPID (Sistema Pubblico d’identità digitale) che è già possibile attivare dal sito internet del Comune di Ostuni.”

I requisiti sono, ovviamente, la disponibilità di una connessione e l’identità digitale SPID: è quindi possibile interrogare digitalmente i servizi comunali e richiedere un certificato, il cambio di residenza o verificare la propria posizione tributaria. Il Comune di Ostuni, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ottenere più velocemente un account SPID.

Ci si reca presso lo sportello URP, previa prenotazione, portando con sè la Tessera Sanitaria ed un Documento di identità. Si deve comunicare anche un numero di cellulare ed un indirizzo e-mail personale.

L’operatore compila la richiesta e consegna un documento contenente la prima parte del Codice di Attivazione.

Contestualmente il sistema invia una mail all’indirizzo comunicato con la seconda parte del Codice di Attivazione ed il Pacchetto di Attivazione in allegato.

Da casa si completa la procedura, scegliendo uno dei seguenti Identity Provider che accettano il riconoscimento tramite Sportello Pubblico:

Sielte: https://myid.sieltecloud.it/signup/sportello_pubblico

Poste: https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione_raopa.shtml

Inoltre sul sito istituzionale www.comune.ostuni.br.it alla voce Servizi al cittadino è possibile prenotare l’accesso agli uffici comunali. Il servizio di prenotazione sarà esteso a tutti i principali servizi. Al momento si possono fare prenotazioni per accedere all’ufficio Tributi, all’Ufficio URP per lo SPID e all’Ufficio Anagrafe per i cambi di residenza.

Servizi Online Area Demografica.

I servizi attivati consentono il rilascio delle certificazioni anagrafiche, autocertificazioni, l’accesso alle informazioni relative alla scheda anagrafica propria e del nucleo familiare, l’invio di una pratica di cambio di residenza nel Comune.

La certificazione rilasciata è in formato elettronico e, pertanto, priva di qualsiasi costo sia per l’amministrazione che per il cittadino. La stessa certificazione richiesta potrà essere anche trasmessa in formato elettronico (pdf) ad indirizzo mail fornito dal cittadino al momento della formulazione della richiesta, o comunque immediatamente scaricabile. La certificazione emessa è conforme alla normativa e pertanto riportante lo specifico Qrcode da cui è possibile verificare l’autenticità della stessa al link del Ministero : https://web.anpr.interno.it/QRControl/verificaCert.do.

Il cittadino dovrà riportare nell’apposito spazio il numero del contrassegno della marca da bollo da 16 euro precedentemente acquistata e conseguentemente apposta a propria cura e responsabilità sul certificato stampato. Altrimenti dovrà indicare da specifico menù a tendina l’uso della certificazione, se esente da imposta di bollo. Tramite il portale indicato è possibile inoltre, esclusivamente per il diretto interessato, accedere alle informazioni relative alla propria scheda anagrafica ed a quelle dei componenti del proprio nucleo familiare. Il portale consente anche di generare autocertificazioni da produrre agli organi della P.A, e gestori di pubblici servizi.

Il portale consente al cittadino di inviare una pratica di cambio di residenza al Comune e di gestire il successivo procedimento. La pratica viene automaticamente protocollata ed inviata all’Ufficio Anagrafe.

Servizi Online Area Tributi.

Tramite il portale indicato è possibile consultare la propria situazione contributiva IMU per l’anno corrente e per i quattro anni precedenti ed eventualmente stampare i moduli F24 precompilati per il pagamento. Sarà inoltre possibile consultare la propria situazione TASI.

Con riferimento alla TARI, in maniera semplice e intuitiva, seguendo un percorso guidato, il cittadino potrà: verificare la propria situazione contributiva per l’anno corrente e per i quattro anni precedenti, inoltrare una denuncia di iscrizione, inoltrare una denuncia di cessazione, inoltrare una denuncia di Riduzione. Le pratiche inoltrate tramite il portale saranno automaticamente protocollate ed inviate all’ufficio Tributi. Il cittadino tramite portale potrà seguire lo stato di avanzamento della pratica.