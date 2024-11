Confesercenti Brindisi è lieta di informare che venerdì 22 novembre alle ore 15.30, si terrà nel Salone convegni dell’Autorità portuale di Brindisi, in piazza Vittorio Emanuele II, la cerimonia di consegna degli attestati ai titolari delle “Attività storiche e di Tradizione della Puglia” del territorio di Brindisi e provincia.

Gli attestati saranno consegnati dall’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, e dalla dirigente del settore Promozione del Commercio e Artigianato, Francesca Zampano.

La Regione Puglia ha inteso promuovere in collaborazione con i comuni, le camere di commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, come da normativa regionale n.30/2021, la valorizzazione delle attività commerciali, artigianali e della ristorazione che rappresentano una testimonianza storico culturale del territorio pugliese.

La Confesercenti della Provincia di Brindisi, grazie al suo Centro di Assistenza Tecnica (CAT) ha attivato uno specifico sportello informativo, affiancando la Regione nel processo di promozione per l’inserimento nell’Elenco delle “Attività storiche e di tradizione della Puglia” del territorio.

Questo Elenco, compilato in base a determinati criteri e modalità necessari per ottenere il riconoscimento regionale, comprende attività imprenditoriali caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo, dell’insegna e delle tipologie di prodotti offerti, oltre alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio e al mantenimento di attrezzature storiche.

Nello specifico, in riferimento al riconoscimento di “Attività storiche e di tradizione della Puglia”, ottenuto dalle tante attività del territorio brindisino, Confesercenti evidenzia la fattiva collaborazione con i Comuni del territorio, che hanno percepito l’importanza dell’attribuzione del marchio “Attività storiche e tradizione di Puglia”, per il contributo allo sviluppo culturale, economico e turistico del proprio contesto sociale.

Lo Sportello informativo del CAT Confesercenti (Via Rubini, 12, Brindisi) opera gratuitamente in favore di tutte le imprese interessate per informare, sensibilizzare e promuovere i contenuti della L.R. 30/2021 accompagnandole nell’iter per l’ottenimento del marchio.

Sempre presso la sede di Confesercenti Brindisi è in programma la realizzazione di meeting ed incontri informativi pubblici sulle modalità operative per presentare le proposte di riconoscimento e sulle opportunità offerte dall’iscrizione nell’Elenco Regionale.