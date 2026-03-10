Si chiude con una sconfitta la sfida tra Aurora e Volley Oria, che al Palazumbo si impone per 0-3 con i parziali di 17-25, 14-25, 22-25.

La gara, disputata davanti a un pubblico numeroso, ha visto la formazione ospite confermare la propria solidità nei momenti chiave del match, mentre l’Aurora ha mostrato segnali di carattere soprattutto nel terzo set, sfiorando la possibilità di riaprire la partita.

Il primo set si è sviluppato su binari di grande equilibrio nella fase iniziale, con l’Aurora capace di rispondere punto su punto alla capolista fino al 10-10. Una gara combattuta ma non particolarmente spettacolare, nella quale le due squadre hanno provato a trovare continuità.

Con il passare degli scambi, però, Oria ha registrato la propria fase difensiva e, con pazienza, ha iniziato a costruire un vantaggio progressivo che le ha permesso di chiudere il parziale 17-25.

Nel secondo set l’equilibrio c’è stato soltanto nelle battute iniziali, fino al 5-5. Da quel momento la capolista ha preso il controllo del gioco grazie a una difesa solida e a un attacco efficace, riuscendo a gestire il ritmo della gara e ad allungare nel punteggio. L’Aurora ha provato a restare in partita, ma Oria ha amministrato il parziale con autorità fino al 14-25.

Il terzo set è stato il più combattuto della serata. Oria è partita forte con l’obiettivo di chiudere rapidamente la gara e nella prima parte del parziale è riuscita a imporre il proprio ritmo. L’Aurora, però, ha reagito con carattere: trascinata da Basile e Gallo, la squadra ha prima rimontato fino al 16-16, trovando poi anche il vantaggio e accendendo l’entusiasmo del Palazumbo.

Nel finale, tuttavia, Oria ha mantenuto lucidità e, grazie alla maggiore esperienza nei momenti decisivi, è riuscita a chiudere il set 22-25, conquistando l’intera posta in palio.

A sottolineare lo spirito con cui la squadra ha affrontato la partita è la vice capitana Letizia Basile: “Partite come quella di ieri sono gare in cui non puoi permetterti di avere paura di giocare. Devi affrontarle con coraggio, perché spesso sono l’atteggiamento e il carattere a fare la differenza. Quando la tecnica non basta, deve emergere ancora di più la forza del gruppo. Adesso dobbiamo archiviare questa gara e guardare avanti.”

All’orizzonte c’è la difficile trasferta di Cutrofiano, dove le biancazzurre sfideranno le padrone di casa seconde in classifica.