E’ il libero Mari Difronzo il secondo ingaggio della campagna acquisti dell’Aurora Volley Brindisi, risultato dell’instancabile lavoro dei dirigenti dell’area tecnica che continuano a scandagliare il mercato alla ricerca dei profili adatti da aggiungere al roster di Coach Quarta.

E’ proprio dalle indicazioni del tecnico salentino che aveva auspicato un giusto mix tra atlete giovani ed esperte che scaturisce l’ingaggio di Maria “Mari” Di Fronzo, libero classe 1989 al rientro sui campi di gioco dopo lo stop per dolce attesa; nei piani della Società dovrebbe essere l’atleta in grado di portare in squadra la giusta dose di esperienza, carisma ed equilibrio.

Mari, nata a Capurso, muove i primi passi nel volley con l’Orsa Capurso dove ha giocato in tutte le formazioni giovanili del club nel ruolo di laterale raggiungendo la serie D. Nel 2013 la svolta della sua carriera con il passaggio al ruolo di libero e la vittoria della Coppa Puglia e del Campionato. Nel 2017, considerata tra i migliori liberi del campionato di serie C, passa al Volley Fasano dove in due stagioni conquista sempre l’accesso ai playoff per la serie B2 prima di fare ritorno all’Orsa Capurso nella sua ultima stagione di attività.

La Difronzo, allenatrice di settore giovanile dal 2012 vanta, come dimostrato dal suo curriculum, una grande esperienza nella categoria ma ciononostante è emozionata come una ragazzina – “Sono molto felice dell’opportunità che Brindisi mi sta dando, la pallavolo ha accompagnato tutta la mia vita e non vedevo l’ora di rimettermi in gioco.” sono le prime parole dell’atleta capursese ma brindisina per amore – “sono anche estremamente orgogliosa di essere stata chiamata dal Direttore Lezzi ed esaltata dal progetto della Società al quale contribuirò con la mia esperienza e il mio entusiasmo” conclude la nuova giocatrice biancazzurra.

“Abbiamo scelto Mari perché la conosciamo da tempo” – dichiara il Direttore Generale Vittorio Lezzi “il suo è un ruolo oscuro e prezioso ma siamo sicuri che la sua integrità fisica, le sue qualità tecniche e il suo apporto in termini di equilibrio ed esperienza in una squadra composta prevalentemente da giovani ci tornerà sicuramente utile”

Messo a posto il ruolo di libero gli uomini di mercato del sodalizio brindisino non hanno certo intenzione di fermarsi, anzi sono pronti ad annunciare nuovi ed importanti ingaggi per arricchire la rosa da mettere a disposizione dell’allenatore.