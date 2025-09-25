Nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta sulla SS16 in direzione San Vito dei Normanni, all’altezza della rotonda che conduce a Serranova, a seguito di un incidente stradale. Coinvolta una sola autovettura, finita fuori strada.
A bordo si trovavano un uomo e una donna, riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale del 118 presente sul posto.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata. Sul luogo anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
