Stamattina un nutrito gruppo di ragazzi, studenti pendolari di Latiano, ha protestato davanti la sede del comune per il sovraffollamento che persiste sui pullman per il trasporto scolastico. Sappiamo che questo è un problema che si trascina da anni, ma sappiamo anche che questo non è un anno come gli altri.

Le limitazioni ed i sacrifici imposti a famiglie e ragazzi per mesi, a causa del covid, polemiche per le movide, per le aule scolastiche, per praticare sport, per poi ritrovarsi con pullman pieno di ragazzi anche in piedi ogni mattina.

Un servizio ormai che se non sul piano formale, sul piano sostanziale viene effettuato palesemente contro ogni normativa anti covid.

L’aggravante della situazione locale è che mentre altri Sindaci e personalità a noi politicamente vicine si sono attivati concretamente anche arrivando a diffide nei confronti delle società di trasporto, da noi ci siamo dovuti accontentare di qualche foto fatta dal sindaco in piena campagna elettorale a bordo di un pulmann.

Chiediamo pertanto di intervenire con estrema urgenza sia al Sindaco Maiorano che al Presidente della Provincia Rossi, di aprire una interlocuzione seria con le società di trasporto al fine di garantire i posti a sedere e fornendo almeno una corsa in più ai ragazzi.

Coalizione Claudio Ruggiero