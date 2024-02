Il Circolo PD di Cisternino organizza un incontro pubblico sul tema dell’autonomia differenziata, dal titolo “Autonomia differenziata: una legge popolare per garantire uguali diritti da Nord a Sud”. L’appuntamento è per venerdì 23 febbraio alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Cisternino.

L’incontro sarà introdotto dalla Dott.ssa Mariangela Rendini, Segretario del Circolo PD di Cisternino. A seguire, i saluti istituzionali del Dott. Lorenzo Perrini, Sindaco del Comune di Cisternino.

Modera l’incontro il Dott. Angelo Sconosciuto, Giornalista Professionista.

Interverranno:

Dott. Emanuele Vinci, Già Presidente Ordine dei Medici di Brindisi e Resp. Comm. Ambiente e Salute Federazione Nazionale Ordine dei Medici;

Prof. Giovanni Mutinati, Dirigente Scolastico del Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino;

Dott. Daniele Del Genio, Presidente CNA Regione Puglia – Imprenditore tessile del Brand Rossorame;

Dott. Giovanni Forte, Segretario Generale SPI CGIL Puglia.;

On.le Claudio Stefanazzi, Deputato PD, Vicepresidente Commissione Parlamentare per le questioni regionali e VI Commissione Finanze

L’incontro sarà l’occasione per discutere di un tema di grande attualità e di primaria importanza per il futuro del nostro Paese. L’autonomia differenziata, infatti, rischia di creare una frattura insanabile tra le regioni del Nord e quelle del Sud, con ricadute negative sull’uguaglianza dei diritti e delle opportunità per tutti i cittadini.

Il PD di Cisternino invita la cittadinanza a partecipare all’incontro per approfondire il tema e per contribuire a costruire una legge popolare sull’autonomia differenziata che garantisca uguali diritti da Nord a Sud.