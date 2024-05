“Autonomia differenziata, l’Italia divisa in due” è il tema di un convegno organizzato dal Circolo PD di Cellino San Marco.

Appuntamento lunedì 20 maggio 2024 alle.ore 18.00 nella sala XXV Aprile a Cellino San Marco o, per chi non potesse essere presente, in streaming sulla pagina facebook del PD di Cellino!

Interverranno:

– Gianfranco Viesti, professore di Economia Applicata presso l’Università di Bari ed autore del libro “Contro la secessione dei Ricchi”.

– Claudio Stefanazzi, deputato PD e vicepresidente della commissione parlamentare per le questioni regionali.

– Gianluca Budano, esperto in materia di politiche sociali e di welfare.

Saluti istituzionali:

– Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale Pugliese.

– Francesco Rogoli, Segretario Provinciale Partito Democratico.

Coordina:

-Antonio Portolano, giornalista.

Sarà l’occasione per approfondire non una piccola questione amministrativa, che riguarda solo i cittadini delle regioni che hanno chiesto l’autonomia regionale differenziata, ma una grande questione politica, che riguarda tutti gli italiani.