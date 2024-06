Invitiamo tutte e tutti i cittadini a partecipare Lunedi 24 giugno alle ore 18 in Piazza Vittoria ad un’iniziativa per manifestare tutti insieme la nostra indignazione e sconcerto per l’approvazione in Parlamento dell’Autonomia Differenziata, norma che è più corretto definire “Spacca Italia”.

Il centro destra in Parlamento ha approvato una norma, sotto la spinta e le pressioni della Lega, che mina l’unità del Paese ed aumenterà le diseguaglianze tra Nord e Sud del Paese.

In forme rivedute e corrette è il vecchio sogno secessionista della Lega Nord, confermato dal tripudio e dalle bandiere regionali sventolate in Parlamento al momento dell’approvazione della norma da parte dei leghisti.

Il tutto è avvenuto con il voto di tantissimi parlamentari del Sud tra i quali Mauro D’Attis e Raffaele Fitto che nei fatti hanno tradito il loro territorio.

E a nulla vale il racconto autoassolutorio che tale riforma partirà dopo la definizione dei LEP, livelli essenziali delle prestazioni, che tutti sappiamo non verranno mai finanziati.

Per questo e tanti altri motivi, che discuteremo Lunedì in Piazza Vittoria, invitiamo tutte e tutti a partecipare per difendere l’unità del Paese e i diritti di tutti i cittadini italiani senza divisioni territoriali .

Alleanza Verdi-Sinistra Brindisi Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Impegno per Brindisi, Uguaglianza Cittadina, Attiva Brindisi.