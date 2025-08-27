Emozionante e significativo bagno di folla per la Valtur Brindisi, impegnata questa sera nella prima edizione della ‘Valtur Cup’, ospite del proprio title sponsor nella città di Ostuni, in un PalaGentile sold out e rivestito ad hoc per un evento speciale e internazionale.

Il match in campo è stato vinto 69-72 dai pluricampioni di Slovacchia del Patrioti Levice che hanno fronteggiato una Valtur Brindisi a ranghi ridotti priva dei suoi elementi Esposito e Francis causa infortunio e delle new entry Andrea Cinciarini, Zach Copeland e Andrea Mabor Dut Biar presentati ufficialmente poco prima della palla a due ai tanti tifosi che hanno gremito le tribune. Una vera standing ovation che ha visto protagonista il ‘Cincia’, il leggendario play italiano che in sole ventiquattro ore dall’annuncio ufficiale ha raggiunto Brindisi per ricevere i primi abbracci, cori e calore del popolo biancoazzurro. MVP Gabriele Miani

Alla presenza di tifosi, appassionati pugliesi della palla a spicchi, sponsor e autorità locali, la partita è stata emozionante ed equilibrata, decisa nei momenti finali. Coach Bucchi ha cercato di mettere nella gambe quanti più minuti possibili agli effettivi atleti che compongono la prima squadra, ruotando a seconda dei vari frangenti di gioco il restante parte del team formato dai ragazzi aggregati in questa fase di precampionato.

Starting five formato da Maspero, Mouaha, Radonjic, Miani, Vildera che firma il break di 18-8 dopo i primi sei minuti di gioco. Il coaching staff decide di cambiare completamente quintetto chiamando in causa Tommaso Fantoma assieme a Zampogna, Arnaldo, Errico e Ouattara che mantengono il gap di vantaggio sul 25-15 di fine primo quarto. Andamento e punteggio pressocchè invariati nel secondo parziale, griffato dalla mano calda dalla distanza di Miani, che si conclude sul 42-31. Dopo la pausa dell’intervallo lungo il team slovacco riesce a rientrare a contatto sul -5 prima di subire un controbreak per il 51-42 del 25’ timbrato dal duo Vildera-Mouaha. Arnaldo e Outtara guidano la second unit per il parziale di 59-51 a fine terzo quarto. Gli ospiti affilano le armi e riducono a una sola lunghezza lo svantaggio (68-67 al 36’). La zampata finale è del Patrioti Levice che si aggiudica la prima edizione Valtur Cup.

Si tornerà in campo per il torneo di Penne (Pescara) nel weekend del 6 e 7 settembre con Roseto, Ruvo di Puglia e Avellino. L’amichevole con Scafati, inizialmente prevista sabato 30 agosto a Barletta, è stata annullata a causa dell’indisponibilità della squadra campana ad affrontare la trasferta.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-PATRIOTI LEVICE: 69-72 (25-15, 42-31, 59-51, 69-72)

VALTUR BRINDISI: Valente ne, Zampogna 7, Miani 12, Errico, Mouaha 12, Vildera 14, Fantoma 5, Arnaldo 4, Radonjic 4, Ouattara 3, Maspero 5. All.: Bucchi.

PATRIOTI LEVICE: Pazicky 4, Wesson jr. 18, Kivimaki 7, Carius 3, Music 11, Bojanocky, Chaban, Mc Gill 11, Solcansky 2, Mawein 10, Krajcovic 6. All.: Madzin.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi