Di seguito il dato sull’affluenza alle urne registrato alle ore 12.00 nei comuni della Provincia di Brindisi interessati al turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco:

Brindisi: 11, 48 (contro il 15,29% del primo turno ed il 14,32% del turno di ballottaggio del 2018)

Carovigno: 14,74% (contro il 15,07% del primo turno)

Il dato dell’affluenza alle ore 12.00 segna un calo generalizzato di votanti rispetto al primo turno a Brindisi (-3,81%) mentre è sostanzialmente stabile il dato di Carovigno, dove al primo turno, alle ore 12.00, aveva votato il 15,07%.

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 07.00 alle ore 23.00 di oggi e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di domani. Al termine, dopo il riscontro del numero dei votanti, cominceranno le operazioni di scrutinio.

I risultati definitivi giungeranno, verosimilmente, intorno alle ore 18.00 di lunedì e saranno diffusi in tempo reale attraverso il sito www.brundisium.net.

A Brindisi (72.324 aventi diritto al voto) si sceglie tra Roberto Fusco (sostenuto da PD, Insieme per Brindisi, Ora Tocca a Noi, Roberto Fusco Sindaco e M5S) e Giuseppe Marchionna (indicato da PRI, Forza Italia, Casa dei Moderati, FdI, Lega e Marchionna Sindaco).

A Carovigno (corpo elettorale di 15.180 persone) la corsa è tra Massimo Lanzillotti (espressione di Adesso, Riapartiamo dal Futuro e Carovigno Unita) e Vincenzo Radisi (candidato di 72012, Radisi Sindaco, Unione Civica, Un’altra Carovigno)

In questi giorni è stata sfida aperta (a tratti dura) per cercare di convincere gli indecisi. Adesso si attende il verdetto dell’urna.

Il Ministero dell’interno ricorda che, configurandosi il turno di ballottaggio come una prosecuzione delle operazioni del primo turno, potranno votare in occasione del ballottaggio solo gli elettori che abbiano maturato il relativo diritto entro il 14 maggio 2023 (giorno del primo turno di votazione); peraltro gli aventi diritto al voto potranno partecipare al turno di ballottaggio anche se non si siano recati a esprimere il voto nella votazione del primo turno.

Per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risulta iscritto, l’elettore dovrà esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.

All’elettore verrà consegnata una scheda di colore azzurro sulla quale, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto per il sindaco, per la lista e per il consigliere comunale prescelto.

Per poter esercitare il proprio diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione ogni elettore dovrà esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale (il cui duplicato, in caso di smarrimento, potrà essere richiesto agli uffici comunali).

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VOTO

Quando si vota

Domenica 28 Maggio, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e Lunedi 29 Maggio, dalle ore 7.00 alle 15.00, si svolgeranno le operazioni di voto del turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario.

Come si vota

Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero di voti. Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.

Tessera elettorale

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici comunali saranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7.00 alle ore 23.00.