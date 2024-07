Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione il rinnovo di partnership con ‘Banca Popolare Pugliese’, Gold Sponsor e Official Bank anche per la prossima stagione sportiva.

Per la settima stagione consecutiva, Banca Popolare Pugliese sposerà il progetto New Basket Brindisi, due eccellenze del territorio accomunate dai valori all’interno dei propri settori alla ricerca della valorizzazione dello stesso attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale.

Banca Popolare Pugliese finanzia e supporta la passione biancoazzurra anche per questa stagione sportiva 2024/25, permettendo a tanti tifosi e appassionati di accedere ad una comoda rateizzazione dell’importo gestendo la pratica di finanziamento al New Basket Store e presso gli sportelli della Filiale del centro cittadino.

Grande novità per la prossima annata è l’upgrade del marchio BPP che sarà presente sul fronte della divisa gara ufficiale. Un significativo atto di fiducia e unità d’intenti che sigilla un legame sempre più solido.

Il commento del Direttore Generale di Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio: “Banca Popolare Pugliese conferma il suo impegno al fianco della New Basket Brindisi, che non ha mai smesso di emozionare il suo pubblico e l’intero territorio. Lo sport è un formidabile strumento di sviluppo, la cinghia di trasmissione di valori fondanti una comunità e che devono ispirare le nuove generazioni: il valore dell’impegno per raggiungere qualsiasi risultato, dentro e fuori da un campo da gioco; la condivisione; l’inclusione al di là di qualsiasi differenza. Per questo la Banca, per il settimo anno consecutivo, affiancherà la “Stella del Sud” e i suoi tifosi: il nostro marchio sulla maglia è la dimostrazione tangibile della nostra fiducia nel rilancio della squadra pugliese. Insieme verso nuovi, entusiasmanti obiettivi”.

“Siamo estremamente felici e soddisfatti di poter continuare a legare il nostro brand alla credibilità di un Istituto Bancario della portata di Banca Popolare Pugliese – afferma il Presidente Valtur Brindisi Fernando Marino – sempre al nostro fianco in tutti in questi anni in cui abbiamo scritto pagine importanti dello sport pugliese. In questa stagione il logo BPP farà un ulteriore upgrade e sarà presente sulla divisa da gioco che indosseremo con orgoglio in giro per l’Italia intera. Sarà un’annata ricca di grandi sfide e non vediamo l’ora di iniziare con il supporto di tutti i nostri partner”.

BPP & NBB: ancora insieme per nuove sfide! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Valtur Brindisi