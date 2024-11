A partire dalle 11:25 di ieri, giovedì 28 novembre, la provincia di Brindisi, come il resto d’Italia, sta affrontando gravi disservizi nei pagamenti elettronici. I circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi, insieme a servizi legati a Visa, hanno subito interruzioni che hanno coinvolto sia i terminali POS che gli ATM. La situazione, iniziata nella tarda mattinata di ieri, ha avuto un impatto significativo anche nella mattinata di oggi, 29 novembre.

Secondo una nota ufficiale, l’origine del problema sarebbe da ricondurre a un’interruzione della rete segnalata dalla società Worldline, leader nella gestione di pagamenti elettronici. La stessa ha confermato che il disservizio ha origine nei “lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali che hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore”

Sul portale Downdetector, a partire dalle 11 di ieri, gli utenti hanno registrato un picco di segnalazioni per diverse banche, tra cui BPER Banca, Banco BPM e BdM Banca (ex Popolare di Bari), oltre che per il circuito Visa. I disservizi si sono intensificati tra le 13 e le 14 e non hanno accennato a diminuire nel corso del pomeriggio, interessando anche i servizi di home banking e le app bancarie per smartphone.

Nexi, uno dei principali operatori di servizi di pagamento in Italia, ha definito l’accaduto come un “grave incidente” e ha sottolineato che l’interruzione riguarda esclusivamente le infrastrutture gestite da Worldline. La società ha dichiarato di essere al lavoro per individuare soluzioni alternative, ma al momento non è chiaro quando il problema verrà risolto definitivamente.

L’impatto dei disservizi è stato particolarmente sentito nella provincia di Brindisi, dove attività commerciali e cittadini hanno riscontrato difficoltà nei pagamenti digitali. Molti esercizi si sono trovati costretti a rifiutare transazioni elettroniche, causando non pochi disagi ai consumatori, soprattutto in vista del weekend.

Nel pomeriggio odierno, vista la perdurante impossibilità di utilizzare i bancomat e non poter eseguire acquisti con moneta elettronica, molti cittadini hanno deciso di prelevare contante direttamente dagli sportelli bancari.

Worldline ha garantito che proseguirà il monitoraggio della situazione, ma i tempi di ripristino restano incerti. Nel frattempo, gli utenti sono invitati a utilizzare metodi di pagamento alternativi, laddove possibile.