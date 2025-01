Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero e da avviare nell’anno 2025. Quest’anno, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS offre complessivamente 599 posti in 5 progetti da realizzarsi su tutto il territorio Nazionale Italiano.

Il BANDO scade alle ore 14.00 di venerdì 18 febbraio 2025

Presso la sede territoriale UICI BRINDISI si selezionano n.11 volontari di cui:

n.9 posti di cui 2 GMO (Bassa scolarizzazione) al progetto 2 “Laboratorio di dignità sociale”,

n.2 posti di cui 1 GMO (Bassa scolarizzazione) al progetto 4 “Occhio agli occhi: sensibilizzazione e prevenzione”

COME SCEGLIERE L’ENTE:

– Nel motore di ricerca inserisci i campi: NAZIONE (ITALIA) – REGIONE (PUGLIA) – PROVINCIA (BRINDISI) – COMUNE (BRINDISI) – NOME ENTE (UNIONE ITALIANA E DEGLI IPOVEDENTI)

– Verifica il codice sede: 216443

DEVI AVER TRA I 18 E I 29 ANNI NON COMPIUTI (AVER COMPIUTO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ E NON AVER SUPERATO IL VENTOTTESIMO ANNO DI ETÀ – 28 ANNI E 364 GIORNI – ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA);

– non devi aver ricevuto condanne;

– non devi appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati;

– non devi aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per maggiori dettagli si raccomanda una attenta lettura del Bando e della scheda sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare.

Visita il sito web www.uicibrindisi.it e scarica la SCHEDA SINTETICA del progetto 2 “Laboratori di dignità sociale” e progetto 4 “Occhio agli occhi: sensibilizzazione e prevenzione”

Michele Sardano

Presidente territoriale dell’U.I.C.I. ETS – APS di Brindisi