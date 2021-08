A causa delle previste avverse condizioni meteo, l’opera in tre atti «Didone ed Enea», in programma oggi, mercoledì 25 agosto con inizio alle ore 21, avrà luogo nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e non in piazza Duomo.

L’appuntamento del «Barocco Festival Leonardo Leo», dedicato al capolavoro del teatro musicale barocco dell’inglese Henry Purcell, su testo di Nahum Tate, vedrà la partecipazione di Vittorio Sgarbi, introdotto da Massimo Guastella, che curerà il prologo degli atti dell’opera, tratta dall’Eneide di Virgilio. Musiche affidate all’orchestra barocca «La Confraternita de’ Musici», diretta al cembalo da Cosimo Pronera, che accompagnerà i danzatori dell’«Accademia delle Danze» con le coreografie di Maria Chiara Di Giulio.

Ingresso con prenotazione e ticket – euro 5 – T. 347 060 4118. L’accesso e la fruizione dell’opera saranno regolati secondo la vigente normativa in materia di contenimento del rischio Covid-19, in particolare riguardo all’uso della mascherina e al possesso del green pass.

