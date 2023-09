La decisione di Basell di chiudere un impianto fondamentale per la vita dello stabilimento di Brindisi è inaccettabile e fortemente discutibile. Senza voler entrare in scelte di carattere aziendale, ritengo che sia assurdo penalizzare un territorio che anche a Basell ha dato tanto. Per questo motivo, mi attiverò per verificare ogni azione in cui possa risultare utile la presenza della Regione Puglia per far tornare l’azienda sui suoi passi.

Nel frattempo, colgo l’occasione per esprimere piena e convinta solidarietà nei confronti di tutti i lavoratori, assicurando che non saranno lasciati soli in questa battaglia.

Mauro Vizzino – Presidente Commissione Sanità della Regione Puglia