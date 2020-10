Il board FIBA Basketball Champions League ha ufficializzato l’aggiornamento del calendario della regular season 2020/2021, inserendo date e orari dei match in programma per la prima fase a gironi.

Per la Happy Casa Brindisi, inserita nel gruppo H insieme agli spagnoli del San Pablo Burgos, i turchi del Darussafaka e i belgi di Oostende, esordio in Spagna il 28 ottobre. Primo match casalingo contro il Darussafaka in data 11 novembre; ultima partita della fase a gironi al PalaPentassuglia il 26 gennaio contro Burgos.

Ecco il calendario completo della Happy Casa per la regular season BCL 2020/2021:

• GAME 1 – Mercoledì 28 ottobre 2020 – ore 20:30

Hereda San Pablo Burgos (SPA) – Happy Casa Brindisi

• GAME 2 – Mercoledì 11 novembre 2020 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Darussafaka Tefken (TUR)

• GAME 3 – Mercoledì 9 dicembre 2020 – ore 20:00

Filou Oostende (BEL) – Happy Casa Brindisi

• GAME 4 – Martedì 22 dicembre 2020 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Filou Oostende (BEL)

• GAME 5 – Mercoledì 13 gennaio 2021 – ore 18:00

Darussafaka Tefken (TUR) – Happy Casa Brindisi

• GAME 6 – Martedì 26 gennaio 2021 – ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Hereda San Pablo Burgos (SPA)

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi