Sinistra Italiana, Brindisi Bene Comune ed Europa Verde aderiscono e parteciperanno alla manifestazione con corteo di protesta indetta da CGIL, SPI e FP Brindisi, il prossimo 6 febbraio con partenza alle ore 9.30 in piazza Cairoli.

Il Centro Anti Violenza che da oltre 25 anni si occupa di tutelare minori e donne vittime di violenza, abusi e maltrattamenti, cessa la sua attività poiché il Comune di Brindisi decide di non dare continuità al servizio nonostante ci siano finanziamenti regionali già stanziati ad hoc e con i casi di violenza purtroppo in aumento ovunque. Già in sede di approvazione del Bilancio comunale abbiamo provato ad evitare l’azzeramento del cofinanziamento al CAV, per scongiurarne la chiusura; ora, come opposizioni consiliari, abbiamo presentato una mozione individuando quei fondi che, associati ai finanziamenti regionali disponibili, potrebbero garantire il proseguimento delle attività del Centro Anti Violenza di Brindisi.

La destra, ovunque governi, continua a perseguire il suo disegno di smantellamento di tutto ciò che è pubblico, necessario, utile.

Su tutto ciò va informata per tempo la cittadinanza.

Tutto ciò, nel modo più partecipato possibile, andrà impedito