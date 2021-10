HAPPY CASA BRINDISI–U-BT CLUJ NAPOCA: 71-76 (15-18, 29-30, 41-47, 71-76)

HAPPY CASA BRINDISI: Carter , Adrian 10 (5/8, 0/2, 5 r.), J. Perkins 5 (1/1, 1/5, 6 r.), Zanelli 3 (0/1, 0/2, 6 r.), Visconti 15 (1/1, 3/7, 1 r.), Ulaneo, Redivo 10 (0/2, 3/8, 5 r.), Clark (0/3, 0/2, 1 r.), Udom 9 (3/5, 1/1, 5 r.), N. Perkins 19 (8/11, 0/2, 5 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

U-BT CLUJ NAPOCA: Guzman 8 (1/1, 2/5, 3 r.), Watson (0/3, 1 r.), Stipanovic 22 (11/13, 6 r.), Grasu ne, Diaby ne, Bircevic 9 (2/2, 1/7, 4 r.), Hogue 8 (4/7, 9 r.), Stewart 5 (1/3, 1/5, 3 r.), Richard 24 (5/8, 3/7, 5 r.), Colceag (1 r.), Lapuste ne, Pasca ne. All.: Silvasan.

Arbitri: Oskars Lucis (LVA) – Nicolas Maestre (FRA) – Sinisa Prpa (SRB).

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 11/17, Cluj 7/10. Perc. tiro: Brindisi 26/61 (8/29 da tre, ro 9, rd 24), Cluj 31/61 (7/24 da tre, ro 8, rd 29).

Seconda sconfitta in due partite, entrambe casalinghe, per la Happy Casa Brindisi nel girone G della Basketball Champions League. Una partenza fortemente ad handicap che complica parecchio il cammino europeo della squadra biancoazzurra, costretta a non sbagliare più un colpo nelle prossime partite in programma in BCL.

Dopo il pesante tonfo all’esordio con Holon, Brindisi cede il passo anche alla sorpresa del girone, il Cluj Napoca qualificatosi dal preliminare e a punteggio pieno dopo due turni di regular season. Una battaglia senza esclusione di colpi su entrambi i lati del parquet, ricca di falli tecnici e antisportivi, giocate al limite e decisa nel finale anche da una dubbia chiamata della terna arbitrale sull’assegnazione di una rimessa di gioco con il punteggio in perfetta parità. La tripla dello scatenato Richard da 24 punti a referto decide la contesa. La Happy Casa fatica in attacco nel primo tempo ma piazza il break di 11-0 a inizio quarto sospinta dalle tre triple di Riccardo Visconti. Raggiunto il massimo vantaggio sul 63-55, il solito Stipanovic MVP con 22 punti e 6 rimbalzi, colma il gap e porta i suoi punto a punto negli ultimi minuti. Il risultato premia gli ospiti solidi nel pitturato con ben 7 stoppate rifilate agli avversari.

Brindisi tornerà in campo sabato sera in trasferta a Cremona. Palla a due alle ore 19:00 in diretta Eurosport 2 – player e discovery +.

