I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato Diego Ruggiero, 36enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo, nell’ambito dei mirati servizi per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di:

– 3 involucri di cellophane contenenti 4 grammi di hashish;

– un involucro di cellophane e un vasetto di vetro contenenti 40 grammi di marijuana, rinvenuti nell’armadio della camera da letto;

– 8 capsule contenenti della cocaina del peso lordo di 0,3 cadauno per un totale lordo di grammi 2,4;

– somma contante di euro 200,00 di cui una da euro 100,00 e due da euro 50,00, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.