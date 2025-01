Brindisi si prepara a brillare nel firmamento nazionale del padel femminile. Il Team del Bellaria Sporting Club, attualmente in Serie B, ha annunciato ambiziosi obiettivi: conquistare la Serie A e diventare il punto di riferimento per il Sud Italia. Alla corte del Maestro Salart infatti arriva Lara Meccico, sino a qualche mese fa la numero uno del padel italiano. La forte atleta calabrese ha vinto lo scorso anno lo scudetto con una squadra di Roma ed è pronta per vestire la casacca della società brindisina. “Siamo davvero felici che Lara abbia accettato di giocare con la maglia del Brindisi – dichiara il D.G. del Bellaria Francesco Giorgino – perchè è un atleta forte, competitiva e dal gioco spettacolare. E’ mancina e siamo sicuri che alzerà notevolmente il tasso tecnico della nostra squadra”. Dal canto suo la Meccico, che in carriera ha giocato anche con Gemma Triay, racconta il motivo di questa scelta. “ Con il presidente Giorgino ci sentivamo da tempo ed ho accolto di buon grado di vestire la maglia del Bellaria Brindisi in virtù della validità del progetto e dell’ottima organizzazione societaria”.

Ma l’arrivo di Lara Meccico è solo il primo tassello di una squadra che si preannuncia competitiva e che proverà a vincere il campionato. “ Stiamo lavorando – continua il presidente Giorgino – per allestire un roster ancora più forte di quello che lo scorso anno si giocò i playoff per la promozione in serie A. Nelle prossime settimane saremo in grado di annunciare gli altri colpi di mercato. Un ringraziamento particolare va agli amici ed i tanti sponsor che stanno contribuendo affinché Brindisi diventi la Stella del Sud del padel.