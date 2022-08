Il chitarrista albanese Bledar Sejko torna in Italia per un tour musicale tutto pugliese: mercoledi 24 agosto a Cozze (Ba), giovedi 25 agosto a Barletta e sabato 27 dello stesso mese a Trani.

Ad accompagnare l’artista nell’Apulian Tour ci saranno Mate Losciale (voce), Enrico Armentano (chitarra), Marco Antonio Abbattista (basso e voce) e Carlo Pisani (batteria).

Il primo gruppo di Bledar Sejko fu creato in clandestinità alla fine degli anni ’80. E’ stato il fondatore dei Megahertz, la prima rock band albanese.

Sejko ha partecipato con successo nel 1989 al Festival i Kenges, un prestigioso palco con artisti albanesi, tra il 1992 e il 1995 è stato il chitarrista dei Thunder Way.

Nel 2011 si è esibito come chitarrista con Aurela Gace all’Eurovision Song Contest di Dusseldorf in Germania e nel 2013 ha rappresentato il Paese delle Aquile con Adrian Lulgjuraj all’Erovision Song Contest di Malmo in Svezia.

La musica di Bledar Sejko è elettrica, ruvida e venata di blues con un eccellente sound capace di coinvolgere e sorprendere.

MARCO GRECO