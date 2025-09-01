Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, sta eseguendo un decreto di fermo nei confronti di storici esponenti della Sacra Corona Unita, appartenenti alla frangia dei cosiddetti tuturanesi.
Le operazioni, in corso tra Tuturano, Brindisi e Napoli, vedono impegnati numerosi operatori, compresi reparti speciali, e comprendono perquisizioni nei luoghi di residenza dei soggetti coinvolti.
Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore.
