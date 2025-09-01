September 1, 2025
Set 1, 2025    Posted by    news 0

Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, sta eseguendo un decreto di fermo nei confronti di storici esponenti della Sacra Corona Unita, appartenenti alla frangia dei cosiddetti tuturanesi.

Le operazioni, in corso tra Tuturano, Brindisi e Napoli, vedono impegnati numerosi operatori, compresi reparti speciali, e comprendono perquisizioni nei luoghi di residenza dei soggetti coinvolti.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore.

Related Posts

Il sindaco Marchionna nomina il dott. Nicola Zizzi nuovo Vice Segretario generale del Comune di Brindisi

“Barocco Festival”: A San Vito la Scuola Napoletana per flauto dolce

Blitz DDA a Tuturano: le reazioni dal mondo politico

Manifestazione pro Gaza: l’adesione del PD di Brindisi

L’illusione del lavaggio e della disinfezione dei carrellati esistenti in città. Di Vincenzo Albano

Brindisi, parcheggi e trasporti per la Festa Patronale 2025

No Comments

Leave a Comment