SELLA CENTO-VALTUR BRINDISI: 74-75 (20-15, 39-39, 58-58, 74-75)

SELLA CENTO: Devoe 12 (3/8, 1/2, 7 r.), Conti 4 (2/5, 0/3, 3 r.), Davis IV 5 (2/6, 0/2, 5 r.), Fall 14 (4/7, 1/2, 4 r.), Tiberti 7 (2/5, 5 r.), Montano 10 (2/5, 0/3, 2 r.), Arletti 3 (0/2, 1/1, 2 r.), Berdini 12 (3/5, 2/4, 6 r.), Tanfoglio 5 (1/1, 1/3, 1 r.), Moretti 2 (1/1, 2 r.), Piazzi ne, Guerrieri ne. Coach: Di Paolantonio.

VALTUR BRINDISI: Copeland 21 (4/4, 4/9, 1 r.), Cinciarini 5 (1/2, 1/2, 5 r.), Francis 15 (4/7, 2/9, 2 r.), Mouaha 4 (2/3, 0/1, 1 r.), Vildera 8 (2/4, 9 r.), Miani 13 (4/8, 1/2, 9 r.), Esposito 2 (1/7, 3 r.), Radonjic 4 (2/2), Maspero (0/1, 0/1), Fantoma 3 (0/1, 1/3, 1 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Foti – Cassinadri – Agnese.

NOTE – Tiri liberi: Cento 11/17, Brindisi 8/14. Perc. tiro: Cento 27/64 (9/22 da tre, ro 13, rd 29), Brindisi 29/66 (9/27 da tre, ro 9, rd 25).

Il canestro da tre punti a sette secondi dalla fine di Zach Copeland regala una vittoria fondamentale alla Valtur Brindisi che raggiunge in classifica Pesaro al pari della Fortitudo Bologna, vincitrice nello scontro diretto del turno infrasettimanale. Vittoria sofferta e raggiunto all’ultimo istante per i biancoazzurri che combattono e non si scrollano di dosso tutta la resistenza di una coriacea Cento pronta a soffiare dalle mani la posta in palio alla Baltur Arena. Decisiva la fiammata della guardia americana, top scorer del match a quota 21 punti

Confermato il nuovo quintetto schierato nell’ultima partita da coach Piero Bucchi: Cinciarini-Copeland-Fantoma-Esposito-Vildera. Inizio di partita spumeggiante per Copeland che trova con continuità il ferro grazie a tre triple e 11 punti personali, al pari del duo americano Davis-Devoe (14-13 al 6’). Cento riesce a trovare il primo break del match e toccare il +7 sul finire del primo quarto grazie alla second unit protagonista all’ingresso in campo, su tutti Tiberti. La squadra di casa tocca la doppia cifra di vantaggio (27-17) ma la reazione Valtur arriva puntuale e tempestiva ribaltando completamente l’inerzia con un super break di 0-13 per il 32-38 al 18’. Cento reagisce con un contro parziale di 7-0, sfruttando i numerosi rimbalzi offensivi (9 in 20 minuti), impattando il punteggio in perfetta parità a fine secondo periodo: 39-39. Al rientro in campo le due squadre controbattono colpo su colpo dando vita ad una bella partita sui due lati del campo tra Francis e Montano capaci a fine terzo periodo di scambiarsi triple importanti per il punteggio ancora in parità al 30’ sul 58-58. Brindisi stringe le maglie in difesa e trova il vantaggio di +7 a 5 minuti dalla fine grazie alla buona vena di Francis e il ritrovato duo Cinciarini-Vildera. Berdini è una spina nel fianco nella difesa biancoazzurra e dalla lunetta Cento ricuce possesso dopo possesso il gap (70-70 al 38’). Il canestro di Fall porta avanti i padroni di casa ad un minuto dalla fine e la partita si decide ai liberi: Vildera fa 1/2, Devoe non sbaglia a 2’” dalla fine per il 74-72. Dopo il timeout chiamato da coach Bucchi, Copeland realizza la tripla del sorpasso con 7 secondi al termine ed è Cento a chiamare il minuto di sospensione. Il tiro in penetrazione di Berdini finisce sul ferro e la festa in casa Valtur si scatena al suono della sirena finale.

Si ritornerà in campo sabato 28 marzo alle ore 20:00 per la seconda trasferta consecutiva in programma a Mestre.

IL TABELLINO

Ufficio Stampa Valtur Brindisi