Le evidenti criticità emerse con riferimento alla BMS – già all’indomani del deposito della istanza di ammissione alla composizione negoziata e della attivazione del Fondo di Integrazione Salariale – confermano i dubbi evidenziati da tutta l’opposizione sia con riferimento alla sostenibilità economica delle scelte operate dall’Amministrazione sia in ordine alla effettiva capacità per la Società di garantire i servizi alla stessa affidati con un monte ore significativamente ridotto.

Ed infatti, la BMS ha dovuto subito annullare la gestione del parcheggio del PalaPentassuglia durante le partite della squadra di casa, perdendo così una rilevante fonte di introito a fronte di costi sostenibili e lasciando il campo a potenziali parcheggiatori non autorizzati.

Lo stesso sta accadendo per la gestione ridotta dei beni monumentali, che invece andrebbe potenziata in un momento in cui la città sta costruendo il proprio futuro economico, in cui il turismo ha un ruolo fondamentale, anche per attività commerciali e di ristorazione.

Per non parlare poi dell’incredibile caos legato alla attuazione ed al controllo del nuovo piano sosta.

E’ evidente che tali scelte assunte in solitaria dall’Amministratore confrontandosi solo con il Sindaco e con la Giunta stiano producendo danni sia per i cittadini che per i lavoratori della BMS.

Le forze di opposizione – che hanno appreso dell’avvenuto deposito della istanza di composizione negoziata in data 31.12.2024 solo dagli organi di stampa – chiedono un incontro urgente con il Sindaco e con l’Amministratore della Brindisi Multiservizi per discutere delle tante criticità che si stanno manifestando, con analitico e puntuale aggiornamento in ordine alla gestione dei contratti di servizi e alla adozione di tutte le misure previste dal piano di risanamento, a cominciare dalla effettiva attuazione del Fondo di Integrazione Salariale con riferimento a tutta la platea dei dipendenti della BMS.

Diego Rachiero ATTIVA BRINDISI

Pasquale Luperti UGUAGLIANZA CITTADINA

Michelangelo Greco MOVIMENTO REGIONE SALENTO

Francesco Cannalire PARTITO DEMOCRATICO

Alessio Carbonella PARTITO DEMOCRATICO

Roberto Fusco MOVIMENTO 5 STELLE

Riccardo Rossi BRINDISI BENE COMUNE

Alessandro Antonino IMPEGNO PER BRINDISI

Giampaolo D’Onofrio GRUPPO MISTO