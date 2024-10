Il Sindaco rende noto che il previsto incontro con l’Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi S.r.l. Dott. Gianvito Morelli, non ha avuto luogo per pregressi impegni professionali dello stesso.

Pertanto, data l’urgenza di garantire quanto prima sia l’ordinaria attività aziendale, che la nomina del nuovo Amministratore, in data odierna e per 10 gg. viene pubblicato l’avviso per la provvista delle candidature.

Ciò in considerazione che la delicatezza e la complessità della vicenda sconsigliano di intraprendere procedure che potrebbero essere contestate.

A tal fine, chiunque abbia interesse, ed il possesso dei requisiti di cui all’avviso consultabile al link istituzionale https://www.comune.brindisi.it/brin…/po/mostra_news.php… , può produrre dichiarazione di disponibilità, resa con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m., e senza alcun vincolo per il Comune, per la eventuale designazione in oggetto.

Secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nella delibera C.C. n. 54 del 28.07.2023, possono presentare proposte di candidatura, senza alcun vincolo per il Sindaco, oltre ad i privati cittadini, i Gruppi consiliari, gli Organismi di partecipazione, gli Ordini Professionali, le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e Privati.

La proposta di candidatura deve specificare i motivi che la giustificano, tenendo conto che la società accederà a procedura prevista dal Codice sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza, oltre a quando previsto dall’avviso in oggetto.

Ogni proposta o dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire al Comune di Brindisi – Settore Uffici di Gabinetto – via pec all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it, entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2024.