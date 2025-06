Lo scrittore Mimmo Tardio, Presidente della Società Dante Alighieri di Brindisi, sarà ospite del Museo della Comunicazione, via Col di Lana a Bologna per presentare il suo nuovo libro “Radio e TV nella Terra Brindisina – Le storie e i ricordi”. Chiamato anche Museo Pelagalli, è una risorsa espositiva e divulgativa alla storia delle telecomunicazioni, dalle origini ai più recenti sviluppi e accoglie oltre 2000 reperti originali e funzionanti. Nel 2007 ha ottenuto il riconoscimento del Premio UNESCO. L’incontro avverrà il 13 giugno alle ore 19.00 e sarà introdotto da Giovanni Pelagalli, fondatore e curatore del Museo della Comunicazione.

Il fenomeno delle radio libere e quello della televisione ha coinvolto anche il nostro territorio cambiando il mondo della comunicazione, del linguaggio e del giornalismo. Il nuovo libro del Prof. Mimmo Tardio è pieno di racconti, un viaggio nel tempo che porta ad esplorare le origini e lo sviluppo di due importanti mezzi di comunicazione che hanno contribuito in modo significativo alla vita delle comunità. Lo scrittore brindisino per celebrare i 100 anni della nascita della radio e i 70 della televisione ha raccolto i suoi articoli pubblicati sul Nuovo Quotidiano di Puglia, offrendo testimonianze e ricordi.

Così scrive in una bellissima recensione dedicata al nuovo libro di Tardio, l’apprezzato critico e giornalista radiofonico e televisivo, opinionista del programma TvTalk di Rai 3, Giorgio Simonelli:

“In un anno come il 2024 in cui la radio italiana compiva 100 anni e la televisione 70, non potevano certo mancare occasione di rievocazione. Ci sono stati libri, giornali, trasmissioni della radio e della TV stesse che si sono dedicate al tema, ricostruendo quanto e come questi vecchi, ma all’epoca nuovi media, hanno inciso sul tessuto sociale, economico e culturale del nostro paese. Il libro di Mimmo Tardio però costituisce un elemento diverso e originale in questo ampio contesto. Il suo sguardo infatti si concentra non sul paese inteso come Italia, ma piuttosto sui paesi interi come comunità cittadina, al di là dei giochi di parole, su un territorio, quello che egli chiama terra brindisina”.

Il nuovo libro di Mimmo Tardio racconta con dovizia di particolari l’evoluzione, le sperimentazioni, i personaggi, gli spettacoli offerti della radio e della televisione in che modo sono stati vissuti nel nostro territorio.

La narrazione, le foto d’epoca e i ricordi scorrono nei capitoli facendo rivivere le fasi e i momenti più importanti di due media in continua evoluzione. Un recupero culturale molto ampio e di pregevole fattura e interesse.

MARCO GRECO