Momenti di tensione ieri sera nella “Città Bianca”, dove una bomba a mano è stata rinvenuta in una stradina adiacente via Giovanni Palatucci, a pochi passi da piazza Libertà e dallo studio professionale del sindaco Angelo Pomes.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un automobilista che aveva parcheggiato la propria vettura a pochi metri dall’ordigno. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli artificieri che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso la bomba.

Le indagini sono affidate al commissariato di Ostuni. Gli inquirenti considerano molto probabile la pista intimidatoria nei confronti del primo cittadino.

Pomes, eletto nel maggio 2023 con una coalizione di centrosinistra, è già stato bersaglio di un episodio inquietante pochi giorni fa: alla vigilia di Ferragosto, una telefonata anonima segnalò la presenza di un ordigno all’interno di Palazzo di Città.

In quell’occasione, i controlli avevano accertato che si trattava di un falso allarme.