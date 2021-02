Prosegue, dopo il positivo riscontro della scorsa domenica, l’esperienza del Boxe Iaia Open Day.

L’evento, nel suo secondo appuntamento, sarà dedicato esclusivamente a tutti i bambini e le bambine della città intenzionati a partecipare.

Domenica 14 febbraio dalle ore 10 alle ore 12, la centralissima piazza Mercato, nel cuore della città di Brindisi, tornerà quindi a trasformarsi in una palestra di boxe all’aperto per tutti i ragazzi e le ragazze che aderiranno nei prossimi giorni.

È stato il gran numero di richieste di partecipazione arrivate al Maestro Carmine Iaia, ideatore dell’iniziativa insieme alla Dirigente Emanuela De Francesco, a convincere i vertici della società sportiva di portare avanti la proposta di lezioni gratuite di tecniche di base del Pugilato e meccanismi di difesa personale, alternando adulti e bambini di settimana in settimana.

Progettato come un momento finalizzato ad offrire un contributo utile alla cittadinanza per gestire il disagio emozionale generato da Covid-19 attraverso lo Sport, ed in particolare il Pugilato, l’Open Day indetto dal sodalizio pugilistico brindisino arriva da un lato come occasione per veicolare, attraverso la Noble Art, messaggi contro ogni forma di violenza, in particolare contro la violenza sulle donne e contro il bullismo e dall’altro per dare una risposta alle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’Emergenza Sanitaria che hanno portato alla chiusura, per mesi, di palestre e centri sportivi. Da qui l’idea di praticare allenamenti all’aperto in piena sicurezza e nel rispetto dell’ultimo DPCM e delle norme di distanziamento sociale, evitando qualsiasi forma di assembramento. Il maestro e i suoi collaboratori provvederanno a far rispettare le prescrizioni anti-covid, sia prima che durante l’allenamento.

Per il Maestro Carmine Iaia: “La pandemia ha indubbiamente cambiato le nostre abitudini ci ha permesso di riflettere sul fatto che una delle sane e buone abitudini che ognuno di noi dovrebbe continuare a coltivare è quello dell’attività fisica. Il pugilato, nello specifico, è uno sport indicato per l’allenamento di tutto il corpo e gli permette di essere continuamente in movimento. Dal punto di vista psicologico, allo stesso tempo, è un buon mezzo per scaricare lo stress. Abbiamo organizzato questi appuntamenti, sulla base della difesa personale, anche nell’ottica della prevenzione alla violenza su donne e uomini, e atti di bullismo e prevaricazione su chiunque. Ringraziando i numerosi cittadini che hanno chiesto di partecipare, ribadisco l’invito al nuovo Open Day a tutti i bambini, vi aspettiamo!”

L’appuntamento per tutti i giovanissimi interessati è per domenica 14 febbraio 2021, dalle 10 alle 12, in Piazza Mercato, a due passi dalla palestra sita in via Giuseppe Pisanelli, n 3. Per info e prenotazioni Maestro Carmine Iaia: 347/94.28.957.

Ufficio Stampa

SummerTime – Animazione & Spettacolo

Per Boxe Iaia Brindisi